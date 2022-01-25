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25.01.2022 10:38
Рубрика: В мире

Аэропорт Ташкента не принимает самолеты из-за сбоя в энергосистеме

Аэропорт Ташкента не принимает рейсы из-за крупной аварии на энергосетях в регионе. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на сотрудника воздушной гавани.

Фото: iStock
Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Аэропорт "Манас" в столице Киргизии после отключения света работает штатно, однако перешел на автономное энергообеспечение, передает портал 24.kg​​​.

Как сообщалось ранее, в странах Центральной Азии фиксируются масштабные отключения электроэнергии. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

Из-за отключения электроэнергии в Ташкенте остановлена работа метрополитена. ГУВД Ташкента призывает жителей города не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости: светофоры не работают, и на улицах возникают заторы.

В Бишкеке дорожное движение из-за отключения света управляется регулировщиками.

В мире экс-СССР Узбекистан В мире экс-СССР Киргизия В мире экс-СССР Казахстан

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