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25.01.2022 15:09
Рубрика: Власть

Армия России одновременно проведет игры, форум и конференцию

Текст: Юрий Гаврилов

Три важных для российской армии события - форум, игры и конференцию - в этом году впервые проведут одновременно.

Фото: РИА Новости
Доля современной техники в армии в 2021 году превысила 71 процент

"В соответствии с распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международный военно-технический форум "Армия". При его подготовке необходимо учесть опыт предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума "Армия-2021", - заявил во вторник на заседании оргкомитета замминистра обороны Павел Попов.

Основные показы организуют в Подмосковье на базе Конгрессно-выставочного центра, парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. К началу форума должны ввести в эксплуатацию новый современный павильон общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. Региональные выставки в рамках форума будут работать во всех военных округах и на Северном флоте.

По словам Попова, для участия в "Армии-2022" приглашены официальные делегации более чем 2,5 тысячи промышленных предприятий и организаций из 129 государств. Уже идет работа по формированию их национальных экспозиций и выставочных стендов. Такие экспозиции, в частности, собираются представить Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

В программу форума также включат тематические дни военно-технического сотрудничества России с другими государствами - это важно для продвижения нашего арсенала на иностранные рынки. Чтобы показать товар лицом, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка для потенциальных покупателей организуют демонстрацию современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники.

"Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы в структуре форума станут организуемые совместно с российским правительством два конгресса", - сообщил Попов. Тему первого обозначили так - "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта". На втором будут говорить о диверсификация оборонно-промышленного комплекса России.

В Белгородской области будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы

Попов особо отметил, что на полях "Армии - 2022" Минобороны РФ планирует подписать госконтракты с предприятиями ОПК. А "Рособоронэкспорт" заключит сделки на поставку нашего вооружения и военной техники иностранным партнерам. Кроме того, Минпромторг России представит на форуме специальную экспозицию. Она призвана содействовать продвижению заявки нашей страны на проведение в Москве Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО - 2030".

И еще одна важная новость. Генерал Попов сказал, что одновременно с Международным военно-техническим форумом и Армейскими международными играми в Подмосковье на главной выставочной площадке Минобороны РФ впервые пройдет Х Московская конференция по международной безопасности. Ее открытие намечено на 14 августа.

Как обычно, форум "Армия" постараются сделать очень зрелищным. Для этого к участию в динамическом показе привлекут не только наших знаменитых воздушных асов и летчиков-испытателей из авиапрома. Отдельное приглашение направили пилотажникам Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи.

Помимо новых и перспективных самолетов, в августе в подмосковное небо также поднимутся беспилотники. Причем в рамках расширенной программы на форуме решено провести ежегодный конкурс по управлению дронами и робототехническими комплексами - так называемый "Дронбиатлон".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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