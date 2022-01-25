Авария в энергокольце обесточила Киргизию

Авария в центральноазиатском энергокольце обесточила все крупные города Киргизии. В столице - Бишкеке - встал общественный транспорт, не работают банкоматы и временно отключилась подача горячей воды. Энергетики обещают устранить аварию в течение часа.

По данным госкомпании "Национальная электрическая сеть Киргизстана" (НЭСК), причиной массового отключения света стал сбой в так называемом энергокольце, которое объединяет сети трех стран - Узбекистана, Казахстана и непосредственно горной республики. Причины выясняются.

- Произошло системное погашение из-за сработки автоматики, - заявила пресс-секретарь НЭСК Элзада Саргашкаева. - В настоящее время идет восстановление энергосистемы до нормального режима.

Из-за отключения света многие стратегические объекты Киргизии и больницы перешли на автономное энергообеспечение. В том числе - международный аэропорт "Манас". В данный момент главные воздушные ворота страны работают штатно, хотя и не в полной мере. Регистрация на некоторые международные рейсы была временно приостановлена.

После непродолжительной заминки в Киргизии восстановил работу мобильный интернет и банкинг. В столице республики пытаются восстановить работу насосных станций, обеспечивающих работу водопроводной сети.

Схожие проблемы в данный момент наблюдаются в Ташкенте и других крупных городах Узбекистана и Казахстана.