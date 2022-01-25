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25.01.2022 12:18
Рубрика: Общество

Биолог рассказала, люди с какой группой крови реже заражаются COVID

Текст: Ирина Невинная
Люди, имеющие первую, а также третью группы крови, лучше защищены от коронавируса по сравнению с обладателями второй и четвертой групп, сообщила известный биолог Анча Баранова.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Люди с первой (AB0) и третьей (В) группой крови относительно реже заражаются коронавирусом, чем те, у кого вторая (А) или четвертая (АВ) группа, - рассказала Анча Баранова в интервью на радио "Звезда". - Это подтверждено крупными ассоциативными исследованиями, в которых анализировались данные по большим группам заболевших".

Фото: iStock
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При этом, отметила ученый, надо учесть, что наличие "удачной" группы крови - это "не "зеленый паспорт", а лишь небольшое преимущество - может быть, 10-15 процентов"., и рассчитывать, что благодаря группе крови человек полностью защищен от коронавируса, нельзя.

Что касается тяжести заболевания COVID-19, тут, отметила Анча Баранова, особой разницы у обладателей разных групп крови не наблюдается.

Ранее сообщалось, что влияние группы крови на вероятность заражения коронавирусной инфекцией подтвердили результаты исследований, проведенных в Дании и Канаде, анализировались данные около 2,5 млн. пациентов с COVID-19 из разных стран. Результаты были опубликованы в медицинском журнале Blood Advances.

Исследования проводились в Дании и Канаде. Специалисты сравнили показатели около 500 тыс. пациентов с COVID-19 из Дании с 2 млн человек, проживающих в других странах. Согласно результатам исследования, среди заболевших коронавирусом было меньше людей с первой группой крови (AB0). Наибольшее количество заболевших было среди людей с группой крови A(II), B (III) и AB (IV).

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