Bloomberg: Вашингтон скоординирует ответ России по гарантиям безопасности с НАТО и ЕС

В ответ на российские предложения по гарантиям безопасности Вашингтон намерен обозначить области, где он сможет отреагировать на обеспокоенности Москвы. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Евросоюза.

Источник, в частности, подчеркнул, что Соединенные Штаты скоординируют свой письменный ответ с ЕС и НАТО.

При этом представитель Евросоюза отметил, что в письменном ответе вряд ли будет содержаться подробное обсуждение каждого требования России по гарантиям безопасности.

Российский МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. В числе прочего документ предполагает отказ альянса от расширения на восток, в том числе от принятия в его состав Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает письменного ответа на каждое предложение России по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что хотя четких дедлайнов по консультациям с США нет, бесконечное затягивание процесса Россию не устроит.