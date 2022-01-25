Американский певец и гитарист Боб Дилан продал весь каталог своих звукозаписей компании Sony Music. Информацию об этом публикует портал Variety, уточняя, что стоимость сделки составила от 150 до 200 миллионов долларов.

А компания Sony Music сделала в понедельник и официальное заявление, в котором сообщает, что "полностью приобрела весь бэк-каталог записанной музыки Боба Дилана, а также права на несколько будущих релизов в рамках значительного расширения шестидесятилетних отношений Sony Music Entertainment с этим исполнителем".

Особенно приятно, что Боб Дилан и компания, чье сотрудничество продолжается ровно 60 лет, продолжат теперь трудиться над релизами будущих переизданий каталога музыканта. В частности - над выпуском альбомов его самой продаваемой серии бутлегов (то есть неофициальных изданий), которая началась в 1991 году и включает в себя 14 релизов…

А также SME намерено сотрудничать с Бобом Диланом и в его дополнительных сайд-проектах.

Сам 80-летний артист прокомментировал эту новость очень благосклонно:

- Columbia Records (лейбл, на котором с начала 60-х и выходят его альбомы, - прим. ред.) и Роб Стрингер (ее глава) были для меня только хорошими в течение столь долгих-долгих лет и многих записей. Я рад теперь что эти записи смогут оставаться там, где им и место.

Кстати

На официальном сайте самого Боба Дилана информации о контракте пока нет. Зато сообщается о туре легендарного американского музыканта, который получил название Rough and Rowdy Way - первый концерт года состоится 3 марта, а продлятся гастроли ни много ни мало до 2024 года…

Между тем

В декабре 2020 года Дилан уже продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group. Сумма сделки оценивалась в сумму 300 миллионов долларов. Причем, тогда речь шла только об уже вышедших песнях и дисках, и не касалась тех, которые музыкант запишет впоследствии. Сделка же с Sony Music касается и будущих записей 80-летнего музыканта.