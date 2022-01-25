Более 80 тысяч преподавателей и студентов-медиков участвуют в борьбе с ковидом

Студенты и преподаватели медицинских вузов привлечены к работе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

"Сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения", - проинформировал глава ведомства. Он добавил, что к работе "привлечены в том числе студенты младших курсов - в качестве волонтеров".

Напомним, неделю назад на заседании Координационного совета было объявлено, что для привлечения студентов старших курсов медицинских вузов и колледжей на горячих линиях по ковиду будет выделяться не менее 300 млн рублей в месяц.