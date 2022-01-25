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25.01.2022 16:47
Рубрика: Общество

Более половины россиян никогда не отмечали День студента

Текст: Елена Яковлева

По опросам ВЦИОМ, около 58% россиян никогда не праздновали Татьянин день или День студента. Капустники в вузах в этот день проводили не более 6% россиян.

ВЦИОМ: Чтение, садоводство и спорт - любимые хобби россиян

Еще 4% поздравляли в этот день подруг и родственников. Столько же отмечали праздник с однокурсниками. Еще 3% - в кругу семьи, 2% - с друзьями.

При этом 45% россиян считают самым важным делом в студенческие годы прилежную учебу. Но 36% уверены, что важно уже в вузе найти будущую работу и установить контакт с ее руководителями. 17% полагают, что главное - проявить во время учебы свои творческие способности.

Интересно, что количество тех, кто считает главным делом хорошую учебу, снижается (с 2019 года - с 62% до 45%). Тех, кто уповает на контакты с возможными работодателями и занят поиском работы тоже становится меньше (с 2019 года - с 43% до 36% в 2022 году). Однако растет число тех, кто полагает, что главное во время учебы в вузе приобрести навыки самостоятельной жизни и ответственности за себя (с 2019 года - с 29% до 36%).

Интересно, что россияне чаще ассоциируют Татьянин день с именинами Татьян, чем с Днем студента. 40% опрошенных сказали, что 25 января - День святой Татианы, только 23% назвали его Днем студента.​​

По данным ВЦИОМ, студенты есть в семьях 21% россиян, а преподаватели - в семье каждого 21-го россиянина.

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