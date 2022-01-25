Большой театр отмечает 110-летие режиссера Бориса Покровского

Все события фестиваля сосредоточены на Камерной сцене театра, которая четыре года назад стала частью Большого. Именно Борис Покровский полвека назад основал Камерный музыкальный театр, когда покинул Большой театр, где создал целую эпоху.

Сегодня на Исторической сцене Большого театра не сохранилось в афише ни одного спектакля великого режиссера - бег времени неумолим. Но его постановки до сих пор составляют весомую часть репертуара Камерной сцены. И пока явно необходимая и уже было запланированная реконструкция знаменитого здания ресторана "Славянский базар", где располагается Камерный театр, откладывается, есть шанс увидеть работы Мастера своими глазами.

Афишу фестиваля составили самые знаменитые спектакли Покровского, сделанные им для Камерного театра в разные годы. "Ростовское действо" - знаменитая постановка, в основе которой "Комедия на рождество Христово" митрополита Димитрия Ростовского, сочинение, написанное в XVIII столетии, впервые была показана в 1982 году. "Юлий Цезарь и Клеопатра" Генделя. Впервые Покровский имел дело с этим сочинением эпохи барокко в 1979 году. В Большом театре силами молодых режиссеров-стажеров была осуществлена первая на российской сцене постановка оперы Генделя. Борис Покровский, в то время главный режиссер Большого, выступил в роли куратора молодежного состава постановщиков и певцов. А в 2002 году он впервые поставил эту оперу в своем Камерном театре. Также фестивальную программу составили "Сорочинская ярмарка" Мусоргского, "Директор театра" и "Дон Жуан, или Наказанный развратник" Моцарта. Покровский был убежден, что уже само название должно говорить само за себя, подчеркивая неминуемость возмездия. Финальным же аккордом 29 января станет гала-концерт артистов, которые многие годы работали с Покровским.

В судьбе народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР и России Бориса Покровского гармонично сошлись три века русской культуры. Его считали блестящим новатором, а он говорил о себе как о жестком консерваторе. "Не хочу играть в чрезмерной современности, в желании идти в ногу со временем. Потому что я уверен, что время идет в ногу с Моцартом, - замечал Покровский и подчеркивал: - Сейчас я немного разошелся во взглядах с новым поколением режиссеров. Мне кажется, нельзя потакать третьесортным вкусам. Это не вкусы публики. Это низменные инстинкты людей..."

Он отдал Большому театру 40 лет жизни, поставив на его сцене полсотни спектаклей, большинство из которых, к счастью, записаны, и их можно найти на просторах интернета. Он не только во многом раскрыл выдающиеся таланты Козловского, Барсовой, Пирогова, Лемешева (у Сергея Яковлевича он, хотя и был к тому времени женат, похитил жену - знаменитую сопрано Ирину Масленникову), Вишневской, Архиповой, Атлантова, Образцовой, Касрашвили, Соткилавы, но и умел укротить их яркие характеры. "У меня бывали случаи, когда какие-то знаменитые актеры приходили для того, чтобы устроить мне скандал на репетиции, чтобы доказать, какой я плохой режиссер, но через десять минут они оказывались моими поклонниками. А я становился их поклонником", - вспоминал Борис Александрович.

Но в 1982 году, повздорив с чиновниками от культуры, Борис Покровский по собственному желанию покидает Большой театр. Он был вспыльчивый, страстный, темпераментный человек. Кричал, ругался и на репетициях, и в начальственных кабинетах. Написал жесткую книгу в духе "перестройки" - "Когда выгоняют из Большого театра". А уже позже так объяснял свое решение: "Многое в Большом театре стало мне не по вкусу". И запальчиво говорил иногда, что нынешний Большой театр ему безразличен. "У меня плохой характер. Но мне это никогда не мешало. Наоборот. Режиссер не должен быть добреньким, иначе его выгонят, потому что он не поставит ни одного спектакля", - объяснял Борис Александрович в интервью, что мне посчастливилось взять у мастера к его 95-летию...

Будто что-то предчувствуя, за десять лет до ухода из Большого, Покровский в 1972 году создает Камерный театр в знаменитом подвале на Соколе во многом в пику Большому театру, где ему не давали ставить редкие и прежде всего современные произведения. Покровский удивительно тонко понимал способность современного искусства развивать воображение, принуждать человека мыслить, творить и чувствовать. И соприкоснувшись со спектаклями Покровского, пусть даже покрытыми патиной, это отчетливо понимаешь.