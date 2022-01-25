Бронированную самоделку на базе БМП-1 бросили в бой в Сирии

В ходе боевых действий в сирийском городе Хасака курдские формирования применили против боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ" необычную гусеничную самодельную бронемашину.

The YPG deployed at least one of its BMBs to Hasaka.



These APCs are an exotic bland of parts salvaged from destroyed IS BMP-1s and YPG ingenuity.



Here's my article on them: https://t.co/xirn9Y2Vc5 pic.twitter.com/oDNsqsdSzc — Oryx (@oryxspioenkop) January 24, 2022

Видно, что при ее создании использовались элементы от советской боевой машины пехоты БМП-1, в частности катки, которых, правда, по пять штук на каждый борт, а не по шесть, как у оригинала. Также от "единицы" заимствованы гусеничные ленты и некоторые детали корпуса.

Последний пришлось основательно переработать. В блоге Oryx продемонстрированы этапы создания одного такого БТР из подобранного на местах боев подбитого образца. Работы над ним, по сути, велись в кустарных условиях, отсюда и не слишком высокое качество изделия.

Механик-водитель получил окна с бронестеклами. Четыре аналогичных смотровых устройства появились и в десантном отделении, здесь же в бортах врезаны бойницы, позволяющие применять стрелковое оружие. В корме имеется люк для входа и выхода пехотинцев.

В то же время, судя по иллюстрациям, имеется вариант вообще без окон и бойниц.

Первоначально на фотографиях 2019 года присутствовала вращающаяся закрытая башня, похожая на те, что имеются у чехословацких ОТ-64.

Позже стали устанавливать более простые прямоугольные конструкции, позволяющие монтировать различные крупнокалиберные пулеметы.

Курды и ранее создавали различные необычные бронемашины, в том числе на базе получивших бронирование тракторов с 12,7-мм ДШК и W85, 14,5-мм КПВТ или 73-мм орудиями 2А28 "Гром".