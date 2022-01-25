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25.01.2022,  
16:21
Текст:  Алексей Моисеев

Бронированную самоделку на базе БМП-1 бросили в бой в Сирии

В ходе боевых действий в сирийском городе Хасака курдские формирования применили против боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ" необычную гусеничную самодельную бронемашину.

Видно, что при ее создании использовались элементы от советской боевой машины пехоты БМП-1, в частности катки, которых, правда, по пять штук на каждый борт, а не по шесть, как у оригинала. Также от "единицы" заимствованы гусеничные ленты и некоторые детали корпуса.

Последний пришлось основательно переработать. В блоге Oryx продемонстрированы этапы создания одного такого БТР из подобранного на местах боев подбитого образца. Работы над ним, по сути, велись в кустарных условиях, отсюда и не слишком высокое качество изделия.

Механик-водитель получил окна с бронестеклами. Четыре аналогичных смотровых устройства появились и в десантном отделении, здесь же в бортах врезаны бойницы, позволяющие применять стрелковое оружие. В корме имеется люк для входа и выхода пехотинцев.

В то же время, судя по иллюстрациям, имеется вариант вообще без окон и бойниц.

Первоначально на фотографиях 2019 года присутствовала вращающаяся закрытая башня, похожая на те, что имеются у чехословацких ОТ-64.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Позже стали устанавливать более простые прямоугольные конструкции, позволяющие монтировать различные крупнокалиберные пулеметы.

Курды и ранее создавали различные необычные бронемашины, в том числе на базе получивших бронирование тракторов с 12,7-мм ДШК и W85, 14,5-мм КПВТ или 73-мм орудиями 2А28 "Гром".

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