Бронированную самоделку на базе БМП-1 бросили в бой в Сирии

The YPG deployed at least one of its BMBs to Hasaka.— Oryx (@oryxspioenkop) January 24, 2022
These APCs are an exotic bland of parts salvaged from destroyed IS BMP-1s and YPG ingenuity.
Here's my article on them: https://t.co/xirn9Y2Vc5 pic.twitter.com/oDNsqsdSzc
Видно, что при ее создании использовались элементы от советской боевой машины пехоты БМП-1, в частности катки, которых, правда, по пять штук на каждый борт, а не по шесть, как у оригинала. Также от "единицы" заимствованы гусеничные ленты и некоторые детали корпуса.
Последний пришлось основательно переработать. В блоге Oryx продемонстрированы этапы создания одного такого БТР из подобранного на местах боев подбитого образца. Работы над ним, по сути, велись в кустарных условиях, отсюда и не слишком высокое качество изделия.
Механик-водитель получил окна с бронестеклами. Четыре аналогичных смотровых устройства появились и в десантном отделении, здесь же в бортах врезаны бойницы, позволяющие применять стрелковое оружие. В корме имеется люк для входа и выхода пехотинцев.
В то же время, судя по иллюстрациям, имеется вариант вообще без окон и бойниц.
Первоначально на фотографиях 2019 года присутствовала вращающаяся закрытая башня, похожая на те, что имеются у чехословацких ОТ-64.
Позже стали устанавливать более простые прямоугольные конструкции, позволяющие монтировать различные крупнокалиберные пулеметы.
Курды и ранее создавали различные необычные бронемашины, в том числе на базе получивших бронирование тракторов с 12,7-мм ДШК и W85, 14,5-мм КПВТ или 73-мм орудиями 2А28 "Гром".