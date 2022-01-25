Цены на видеокарты начали снижаться

"Падение цен на видеокарты связано с падением доходности майнинга эфириума, который связан с курсом главной криптовалюты - биткоина. Сроки окупаемости железа повысились с 12-15 месяцев до 30+ месяцев, поэтому спрос со стороны майнеров явно упал, - говорит Алексей Берилло, редактор раздела видеокарт сайта iXBT.com. - В ближайшее время видеокарты будут падать еще, но до рекомендованных значений все еще очень далеко".

Безусловно, майнинг стал менее выгодным, но вопрос, надолго ли, добавляет Алексей Лыков, руководитель MY.GAMES Cloud. "Криптовалюта должна стагнировать несколько месяцев, чтобы повлиять на ситуацию на рынке видеокарт. Можно сказать, что результаты снижения ее стоимости мы, вероятно, сможем увидеть только через несколько месяцев, так как крупные закупщики планируют и закупки, и поставки, а сроки поставки остаются все теми же - 2-6 месяца, при этом объемы лимитированы", - заключает он.

Чтобы видеокарты вернулись к рекомендованным ценам, должны совпасть сразу несколько факторов, продолжает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. "Во-первых, должен завершиться дефицит полупроводников. По оптимистичным прогнозам, это произойдет к лету 2022 году, но более реалистичным выглядит насыщение рынка к октябрю-ноябрю", - прогнозирует эксперт.

Во-вторых, компании-производители должны будут ужесточить защиту от майнинга. "На сегодняшний день этого не произошло: NVIDIA, формально, внедрила эту защиту ещё в конце 2020 года, однако летом 2021 года майнеры нашли способ обойти этот алгоритм. Не без потерь - эффективность майнинга упала на 30% в сравнении с видеокартами без защиты, но добыча криптовалют на новых "взломанных" графических ускорителях по-прежнему выгодна. AMD не внедряет какую-либо защиту принципиально, поскольку руководство компании считает, что их решения и без того не выгодны добытчикам криптовалют", - поясняет Харитонов.

В-третьих, на доступность видеокарт может повлиять выход на рынок нового игрока 0 Intel. "Дискретные видеокарты от знаменитого производителя процессоров смогут легко составить конкуренцию субфлагманским видеокартам GeForce RTX 3070 Ti и AMD RX 6700XT, то есть пригодны для максимального качества графики в играх при разрешении 2K, либо среднего - в разрешении 4K. Но выход видеокарт Intel был отложен в последний момент с января 2022 года (выставка CES 2022) на "будут выпущены в 2022 году", - заключает специалист.