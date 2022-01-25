Цены на видеокарты начали снижаться

Новости

Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса 15:55
Собянин: Важно, чтобы часть сотрудников предприятий была на удаленке 15:54
Попова: Норматив по охвату ковид-тестированием не выполняют в 20 регионах 15:53
Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за "омикрона" 15:51
Вступило в силу постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней 15:48
Взорвавший гранату в жилом доме житель Приморья ранее был судим 15:47
Минздрав: Если потребуется, лаборатории будут работать с ковидом круглые сутки 15:43
Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве развивается по европейскому сценарию 15:36
Попова: Заболеваемость коронавирусом в два раза выше, чем на предыдущей неделе 15:35
На Домбае принудительно спустят лавины 15:29
Фигурист Коляда пропустит ОИ в Пекине из-за положительного теста на коронавирус 15:25
Творческие отрасли приносят России около 4% ВВП 15:21
Школы в центре Москвы проверяют после сообщения о минировании 15:15
На Юге России началась проверка боевой готовности войск 15:10
Армия России одновременно проведет игры, форум и конференцию 15:09
Легойда опроверг перевод всех мероприятий в храмах Москвы в онлайн-режим 15:08
Минздрав: Запасов "ЭпиВакКороны" в регионах достаточно 15:04
ГИС ЖКХ передадут новому оператору 14:54
Глава Минсельхоза рассказал, как изменятся условия льготного кредитования аграриев 14:53
Часть Садового кольца перекрыли из-за мужчины на вершине Крымского моста 14:50
"Зенит" подписал контракт с защитником Адамовым 14:39
Госдума повысила штрафы за немаркированные табак и алкоголь 14:38
В Минфине призвали регулировать криптовалюту, а не запрещать ее 14:33
ФСИН просит заменить Олегу Навальному условный срок на реальный 14:31
В Белгородской области будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 15:46
Рубрика: Digital

Цены на видеокарты начали снижаться

Текст: Иван Черноусов
Цены на игровые видеокарты начали снижаться. Если в конце декабря видеокарта RTX 3060 (средний класс, подходит для игр в разрешении Full HD на высоких настройках) стоила минимум 71,3 тысячи рублей, то сейчас она стоит уже 67 тысяч рублей, следует из данных e-katalog.ru. Снижаются цены и на более дорогие модели. По мнению опрошенных "РГ" экспертов, причины снижения цен на видеокарты заключается в том, что повысились сроки их окупаемости при майнинге криптовалют. Однако купить видеокарты по официальным ценам вряд ли скоро будет можно, говорят специалисты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Падение цен на видеокарты связано с падением доходности майнинга эфириума, который связан с курсом главной криптовалюты - биткоина. Сроки окупаемости железа повысились с 12-15 месяцев до 30+ месяцев, поэтому спрос со стороны майнеров явно упал, - говорит Алексей Берилло, редактор раздела видеокарт сайта iXBT.com. - В ближайшее время видеокарты будут падать еще, но до рекомендованных значений все еще очень далеко".

Фото: принтскрин с YouTube
Intel раскрыла дизайн видеокарты Arc необычным способом

Безусловно, майнинг стал менее выгодным, но вопрос, надолго ли, добавляет Алексей Лыков, руководитель MY.GAMES Cloud. "Криптовалюта должна стагнировать несколько месяцев, чтобы повлиять на ситуацию на рынке видеокарт. Можно сказать, что результаты снижения ее стоимости мы, вероятно, сможем увидеть только через несколько месяцев, так как крупные закупщики планируют и закупки, и поставки, а сроки поставки остаются все теми же - 2-6 месяца, при этом объемы лимитированы", - заключает он.

Чтобы видеокарты вернулись к рекомендованным ценам, должны совпасть сразу несколько факторов, продолжает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. "Во-первых, должен завершиться дефицит полупроводников. По оптимистичным прогнозам, это произойдет к лету 2022 году, но более реалистичным выглядит насыщение рынка к октябрю-ноябрю", - прогнозирует эксперт.

Во-вторых, компании-производители должны будут ужесточить защиту от майнинга. "На сегодняшний день этого не произошло: NVIDIA, формально, внедрила эту защиту ещё в конце 2020 года, однако летом 2021 года майнеры нашли способ обойти этот алгоритм. Не без потерь - эффективность майнинга упала на 30% в сравнении с видеокартами без защиты, но добыча криптовалют на новых "взломанных" графических ускорителях по-прежнему выгодна. AMD не внедряет какую-либо защиту принципиально, поскольку руководство компании считает, что их решения и без того не выгодны добытчикам криптовалют", - поясняет Харитонов.

В-третьих, на доступность видеокарт может повлиять выход на рынок нового игрока 0 Intel. "Дискретные видеокарты от знаменитого производителя процессоров смогут легко составить конкуренцию субфлагманским видеокартам GeForce RTX 3070 Ti и AMD RX 6700XT, то есть пригодны для максимального качества графики в играх при разрешении 2K, либо среднего - в разрешении 4K. Но выход видеокарт Intel был отложен в последний момент с января 2022 года (выставка CES 2022) на "будут выпущены в 2022 году", - заключает специалист.

Digital Технологии Digital Игры

Главное сегодня

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане почти восстановлено энергоснабжение
Путин и Макрон проведут телефонные переговоры до конца недели
Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
В Минфине призвали регулировать криптовалюту, а не запрещать ее