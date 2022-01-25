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25.01.2022 00:33
Рубрика: Власть

Чиновникам придется отвечать за нападения бродячих животных на людей

Текст: Алексей Дуэль, Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
Изменения в законодательство, которые помогут решить проблему бродячих животных, будут касаться двух направлений: ужесточения ответственности чиновников и бывших владельцев выброшенных на улицу собак и кошек, а также поддержки волонтерских инициатив по обращению с бездомными животными. Об этом "Российской газете" рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"На всю Москву построено только 14 приютов для животных, это очень мало, но за счет них проблема в столице как-то решается, а во многих регионах нет ни одного приюта. Хотя за счет двух-трех можно было бы решить большинство вопросов", - пояснил Бурматов. По его мнению, в том, что в городах появляются стаи животных, нападающих на людей, виноваты прежде всего региональные и муниципальные чиновники. При этом Следственный комитет возбуждает уголовные дела только после того, как бродячие собаки покусают людей или случится другая трагедия. За профилактикой безнадзорности псов никто не следит.

В Забайкалье стая собак загрызла ребенка

"Надо ужесточить ответственность для чиновников, чтобы они не саботировали уже действующий закон, а также для тех, кто выбросил животное на улицу, - подчеркивает депутат. - И надо оказывать поддержку волонтерским инициативам: частным приютам, программам по стерилизации бродячих животных и так далее. Дополнительного финансирования для этого не потребуется: все деньги уже есть в бюджетах регионов, надо только их правильно использовать".

Нужно поддерживать частные приюты и программы стерилизации бродячих собак

Бурматов уточнил, что собирает предложения для подготовки законопроекта, поэтому пока не может сказать, идет ли речь об административной или уголовной ответственности за неисполнение законов, касающихся бездомных животных и контроля их численности.

Накануне Совет Госдумы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Поводом стала трагедия в Забайкалье, где свора собак напала на семилетнюю девочку. Изувеченное тело первоклассницы позже обнаружили на пустыре местные жители. "Вчера обсуждали с вами, как не допустить повторения трагедии, которая случилась в Забайкалье. На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Выработкой предложений займется рабочая группа как раз во главе с Бурматовым, сообщил Володин.

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