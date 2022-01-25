Что будет с рублем после заседания ФРС США

Сергей Кучин, начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- На курсообразование рубля сейчас в наибольшей степени влияют геополитика, инфляция, цены на нефть и действия центральных банков. На прошлой неделе российская валюта была крайне волатильна, двигаясь в широком коридоре 76-77,5 за доллар. С одной стороны, мы имеем высокие цены на нефть, с другой - нарастающие опасения из-за усиления конфронтации России с Западом.

При этом на рынках ожидают ускорения темпов ужесточения монетарной политики ФРС США. Это позитивно для доллара США и, соответственно, несет угрозу для рубля и других валют развивающихся стран. Этот фактор в сочетании с увеличением покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила и усилением геополитических рисков нивелирует позитив от высоких цен на нефть. Таким образом, мы полагаем, что в ближайшую неделю рубль, вероятнее всего, останется под давлением.

В целом можно констатировать, что угроза роста инфляции остается главной проблемой для рынков. Банк России вряд ли сможет воздержаться от дальнейшего ужесточения своей денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что регулятор повысит ключевую ставку на 25-50 базисных пунктов.

До следующего заседания Банка России 11 февраля остается более двух недель, фокус - на первых ежемесячных макроданных. Повышение ставки ЦБ РФ должно помочь рублю стабилизироваться, однако пока на рынке наблюдаются эмоциональные распродажи, макроданные могут оставаться в тени резонансной новостной повестки.

Агрессивные шаги со стороны ФРС во многом уже заложены в стоимость активов, поэтому, на наш взгляд, главный риск для рубля на данный момент - это сохранение геополитической напряженности. На негативном внешнем фоне и эмоциях рубль еще может продолжить нести потери и протестировать отметки 80 за доллар и 90 - за евро. Впрочем, базовым остается сценарий, при котором в ближайшей перспективе мы сможем получить надежные сигналы к стабилизации и улучшению ситуации на внешнеполитическом контуре. В этом случае дисконт, накопленный с начала года в рублевых активах, начнет быстро сокращаться.