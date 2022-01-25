Дату итогового собеседования для девятиклассников могут перенести

Во вторую среду февраля 2022 года - 9-го числа - девятиклассники российских школ должны проходить итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск к сдаче Основного госэкзамена - формы итоговой аттестации в 9 классе. Собеседование очное, задания - устные.

Пока оснований для переноса сроков собеседования по русскому языку нет, но Рособрнадзор следит за ситуацией с коронавирусом. Если понадобится, график изменят. Фото: Александр Корольков

Но ежедневная ковид-статистика неутешительна: в регионах целые классы и даже школы полностью уходят на карантин, переводя учеников на дистант. Может, перенести дату собеседования или провести его в дистанционном формате?

- На сегодня отсутствуют какие-либо основания отменять или переносить даты проведения итогового собеседования по русскому языку и Государственной итоговой аттестации в целом, - прокомментировали в Рособрнадзоре. - Ведомство постоянно следит за ситуацией. В отдельных случаях, если собеседование нельзя будет провести - как в отдельной школе, так и в регионе в целом, например, из-за роста заболеваемости, дату можем перенести.

Напомним, итоговое собеседование кроме 9 февраля по действующим нормам можно пройти 9 марта и 16 мая. Кроме того, в Рособрнадзоре уточнили: из-за ковида могут перенести и досрочные периоды ЕГЭ и ОГЭ. Напомним, сроки и длительность ЕГЭ и ОГЭ устанавливаются по каждому учебному предмету.

Экзамены проходят в досрочный, основной и дополнительный периоды. Расписание на 2022 год уже утверждено. Досрочный период ЕГЭ - с 21 марта, ОГЭ - с 21 апреля.

Итоговое собеседование по русскому языку по действующим нормам можно пройти не только 9 февраля, но еще 9 марта и 16 мая

- В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации рассмотрим вопрос корректировки сроков экзаменов, - сказали в Рособрнадзоре.

Москва

В редакцию "РГ" поступило письмо о москвича Александра Рыбина: на фоне роста заболеваемости омикроном в городе он предлагает итоговые собеседования для девятиклассников провести попозже, чтобы не подвергать детей опасности заразиться. Столичные власти дату итогового собеседования для девятиклассников переносить пока не собираются. Вот официальный ответ управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки Москвы:

"На данный момент занятия в школах продолжаются в очном режиме, поэтому необходимости в проведении итогового сочинения (изложения) для 11-х классов и итогового собеседования для 9-х классов в дистанционном формате нет. В московских школах строго соблюдают все необходимые меры санитарной безопасности.

В частности, в учебных заведениях проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Также в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются. Кроме того, стоит отметить, что большинство работников всех школ, детских садов и дворцов творчества уже привились от COVID-19.

По данным портала мэра Москвы, ежегодно в столице успешно проходят собеседование до 98 процентов девятиклассников. С сентября 2021 года на портале мэра Москвы mos.ru на собеседование записались более 90 тысяч учеников.

Подготовила Ирина Огилько