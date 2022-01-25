День российского студенчества: Кто такие современные студенты и что они выбирают

Сегодня Татьянин день - День российского студенчества. В вузах России учатся более 500 тысяч первокурсников, а всего студентов в стране - свыше 4 миллионов.

Кто он, современный российский студент? Что выбирает? Чему учится? О чем мечтает? По данным Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 45 процентов выпускников университетов - гуманитарии. Это экономисты, юристы, психологи, социологи, журналисты, лингвисты, культурологи и пр. Технарей - примерно вдвое меньше. Но при этом заметно выросло число студентов, выбирающих инженерные специальности.

Свыше 11 процентов выбрали непростую педагогическую стезю, в пять с лишним процентов - медицину. Высшее образование в сфере IT, электроники, связи, фототехники выбирают 7 процентов.

Традиционно с особым размахом Татьянин день отмечают в МГУ, откуда родом сам студенческий праздник. Так, ректор Московского университета Виктор Садовничий, молодые ученые и студенты дадут старт строительству двух новых кластеров Научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы" - "Инжиниринг" и "Нанотех". Уже сейчас возводят кластеры "Междисциплинарный", "Управленческий" и "Ломоносов". Напомним, Научная долина МГУ - уникальный проект исследовательского и образовательного комплекса, откуда будут выходить в жизнь изобретения и технологии, созданные в стартапах, технологических компаниях. По словам Виктора Садовничего, уже есть тысячи заявок на проекты, и по некоторым даже началась работа.

Как всегда на Татьянин день ректор МГУ угощает студентов медовухой, которую готовят по секретному рецепту самого Садовничего. В этом году церемония розлива запланирована на 26 января. Получить "чарочку" из рук ректора можно будет в Фундаментальной библиотеке университета.

За последние три года в российских вузах на 26 тысяч увеличилось число иностранных студентов. Чаще всего к нам приезжают ребята из Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Индии, Египта и Беларуси.

Больше всего иностранцев в РУДН, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете "Синергия", Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, МГУ им. Ломоносова.

Справка "РГ"

История студенческого праздника хорошо известна: 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о создании Московского государственного университета. Долгое время дата официально была только днем рождения МГУ им. Ломоносова, потом к гуляньям присоединились и другие университеты, а с 2005 года этот день стал всероссийским Днем студента.