Для участия в "Армии-2022" пригласили более 2,5 тысячи предприятий

В Минобороны России рассказали, когда и как в этом году пройдет популярный у экспертов и простых любителей милитари-шоу Международный военно-технический форум "Армия". По распоряжению правительства РФ масштабную демонстрацию российских оружейных новинок организуют с 15 по 21 августа.

Основные показы пройдут в Подмосковье на базе Конгрессно-выставочного центра, парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. К началу форума должны ввести в эксплуатацию новый современный павильон общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.

Участвовать в "Армии-2022" пригласили более 2,5 тысячи предприятий и организаций из 129 государств. Свои экспозиции там, в частности, представят Беларусь, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан. Чтобы показать товар лицом, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка для потенциальных покупателей устроят презентацию лучшего вооружения и техники России. "Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы форума станут организуемые совместно с российским правительством два конгресса", - сообщил замминистра обороны РФ Павел Попов. Тема первого - "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта". На втором будут говорить о диверсификации нашей оборонки.

На полях "Армии-2022" Минобороны России планирует подписать госконтракты с предприятиями ОПК. А "Рособоронэкспорт" заключит сделки на поставку нашего вооружения и техники за рубеж. Кроме того, Минпромторг России представит на форуме экспозицию, призванную содействовать продвижению заявки на проведение в Москве Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030".

Одновременно с Международным военно-техническим форумом и Армейскими международными играми в Подмосковье на главной выставочной площадке Минобороны России впервые пройдет Х Московская конференция по международной безопасности. Ее открытие намечено на 14 августа.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" состоится с 15 по 21 августа

Как обычно, форум "Армия" постараются сделать очень зрелищным. Для этого к динамическому показу привлекут не только наших знаменитых воздушных асов и летчиков-испытателей авиапрома. Отдельное приглашение направили пилотажникам Китая, ОАЭ и Южной Кореи. Помимо самолетов, в небо также поднимутся беспилотники. Причем в рамках расширенной программы форума решено провести ежегодный конкурс по управлению дронами и робототехническими комплексами - так называемый "Дронбиатлон".