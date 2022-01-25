Новости

В Подмосковье поступила вакцина "Спутник М" для подростков 20:08
В Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей 20:07
Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду 20:02
Беженцев предложили размещать в центрах временного содержания МВД РФ 19:55
Игорь Верник прокомментировал сообщения о том, что он заразился COVID 19:36
В ближайшие часы Москву завалит снегом 19:35
Дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о потере ее матерью речи 19:29
Министр спорта РФ рассказал, в каких видах ожидает медалей на ОИ в Пекине 19:25
Система распознавания лиц в метро помогла задержать 2788 преступников 19:12
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора 19:10
Росархив окажет содействие Генпрокуратуре Беларуси по делу о геноциде 19:05
На спутниковый доступ в интернет из ФНБ выделят 30,5 млрд рублей 19:03
До конца 2022 года в цифровой формат переведут 173 госуслуги для граждан 19:00
Хуснуллин: К 2030 году в городских агломерациях обновят 100% автобусов и 80% трамваев 18:51
С 26 января в Казахстане отменят режим антитеррористической операции 18:49
Джонсон признал неготовность стран НАТО отправлять контингенты на Украину 18:36
Хуснуллин: Все услуги Росреестра будут доступны в электронном виде к 2030 году 18:26
Следствие требует арестовать адвоката экс-главы МЭР Алексея Улюкаева 18:11
Росреестр запустит "пилот" в рамках Национальной системы пространственных данных 18:09
Мишустин: Стратегические инициативы - мощный стимул для развития страны 18:07
Напавшего на вдову Александра Градского задержали по камерам в метро 18:05
В Киеве депутатов Рады эвакуировали из-за угрозы штурма парламента бизнесменами 18:00
Комитет Совфеда поддержал усиление уголовной ответственности для педофилов 18:00
Генпрокуратура выявила факты отсутствия помощи неизлечимо больным детям 17:45
В Сети вышел сериал от создателя "Аббатство Даунтон" - "Позолоченный век" 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 19:00
Рубрика: Власть

До конца 2022 года в цифровой формат переведут 173 госуслуги для граждан

Текст: Галина Мисливская

В течение 2022 года в цифровой формат переведут еще 70 услуг, их общее количество вырастет до 173, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина, посвященного реализации инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Поменять страховую медорганизацию теперь можно на госуслугах

"В рамках перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид уже обеспечен перевод 103 услуг и к концу года 173 услуги будут доступны для наших граждан", - сообщил он.

Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Цифровые услуги и сервис онлайн", призванного повысить скорость и удобство получения государственных и коммерческих услуг для граждан.

Один из целевых показателей - к 2030 году обеспечить возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 миллионов граждан РФ. "Это более 51% нашей страны", - отметил Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что сдача биометрии будет производиться исключительно на добровольной основе.

В рамках цифрового профиля гражданина к 2030 году будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг, продолжил вице-премьер. 100 новых услуг будут переведены в электронный формат, для этого информационные системы госорганов будут полностью интегрированы с личным кабинетом портала госуслуг.

Что касается самого федерального портала госуслуг, то с прошлого года, когда были утверждены инициативы в сфере цифровизации, количество пользователей портала увеличилось на 10 млн, сейчас на нем зарегистрированы 93 млн россиян.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Вице-премьеры Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

В среду вступает в силу постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней
Мишустин поручил выпустить рекомендации по действиям при симптомах COVID-19
ОКР утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине
Bloomberg: Вашингтон скоординирует ответ России по гарантиям безопасности с НАТО и ЕС
На Юге России началась проверка боевой готовности войск
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом