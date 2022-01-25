До конца 2022 года в цифровой формат переведут 173 госуслуги для граждан

В течение 2022 года в цифровой формат переведут еще 70 услуг, их общее количество вырастет до 173, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина, посвященного реализации инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

"В рамках перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид уже обеспечен перевод 103 услуг и к концу года 173 услуги будут доступны для наших граждан", - сообщил он.

Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Цифровые услуги и сервис онлайн", призванного повысить скорость и удобство получения государственных и коммерческих услуг для граждан.

Один из целевых показателей - к 2030 году обеспечить возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 миллионов граждан РФ. "Это более 51% нашей страны", - отметил Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что сдача биометрии будет производиться исключительно на добровольной основе.

В рамках цифрового профиля гражданина к 2030 году будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг, продолжил вице-премьер. 100 новых услуг будут переведены в электронный формат, для этого информационные системы госорганов будут полностью интегрированы с личным кабинетом портала госуслуг.

Что касается самого федерального портала госуслуг, то с прошлого года, когда были утверждены инициативы в сфере цифровизации, количество пользователей портала увеличилось на 10 млн, сейчас на нем зарегистрированы 93 млн россиян.