Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести

Досрочные "волны" Единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников школ и Основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников могут перенести на другие даты, если ситуация в коронавирусом в стране будет неблагоприятной. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Напомним, сроки и длительность ЕГЭ и ОГЭ устанавливаются по каждому учебному предмету. Экзамен проходят в досрочный, основной и дополнительный периоды.

Единое расписание на 2022 год уже утверждено. Досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта, ОГЭ досрочно сдать можно с 21 апреля.

- В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен, - сообщили "РГ" в пресс-службе Рособрнадзора.