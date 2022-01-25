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25.01.2022 12:29
Рубрика: Общество

В Нидерландах нашли идеально сохранившуюся древнеримскую чашу

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Bert Beelen / De Stentor Фото: Bert Beelen / De Stentor
Фото: Bert Beelen / De Stentor

Удивительную находку сделали археологи на реке Винкельстег в городе Неймегене. Синяя стеклянная чаша безупречно сохранилась до наших времен.

Фото: T. Kersting/BLDAM
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Посуде от 1800 до 1900 лет. Ее изготавливали путем охлаждения и затвердения расплавленного стекла над формой. Узор в виде полос наносили, когда стекломасса была еще жидкой. Чаша синего цвета - этого добились путем добавления в состав оксида железа. Мастерские, в которых делались такие предметы, находились в поселениях на месте современных немецких городов Ксантен и Кельн. Хотя. возможно, эту тарелку могли привезти из Италии.

Археологи предполагают, что для жителей поселения, древнегерманского племени батавов, чаша была большой ценностью. Возможно, ее получили во время торговли с римлянами. У тех была потребность в коже и шкурах. Другое предположение в том, что местные служили в римской армии и получили чашу в качестве жалования.

Ученые уверены, что нашли редкий экспонат, достойный музея. Однако чаша успела прославиться в Сети. Из-за ее довольно современного внешнего вида и действительно безупречного состояния, пользователи пишут: "Где-то на ней должны найти загадочную надпись Made in China".

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