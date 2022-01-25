Джонсон признал неготовность стран НАТО отправлять контингенты на Украину

Сейчас нет ни одной страны в рядах НАТО, которая была бы готова направить в поддержку Украины большой контингент войск в случае гипотетического конфликта. Это признал премьер Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте во вторник, 25 января.

Как передает РИА Новости, так британский премьер ответил на заданный ему вопрос о том, может ли НАТО задействовать свои войска, если понадобится поддержать Киев. Об этом речь сейчас не идет, никто в НАТО к этому не готов, подтвердил лидер тори.

Все просто: поскольку Украина не состоит в альянсе, альянс не может прибегнуть к "активной физической поддержке" Украины. Джонсон также усомнился, что это будет возможно в обозримом будущем.