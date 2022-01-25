Экс-дипломаты и военные ФРГ призывают к нормализации отношений с Россией

Во вторник, 25 января, в "Российскую газету" поступило письмо "Во имя политики безопасности Германии на службе мира". Под ним подписались более сорока немецких экспертов и государственных деятелей - политологов, бывших депутатов бундестага, отставных военных и дипломатов. Они обращаются к своему правительству с просьбой отказаться от конфронтации с Россией и вернуться к диалогу, который отвечает интересам ФРГ и всей Европы. Вот текст этого письма.

"На портале zeit.de 14 января было опубликовано письмо некоторых "экспертов" по Восточной Европе и политике безопасности с требованием, чтобы Германия проводила в отношении России агрессивную политику, намного превосходящую экономические санкции ЕС, введенные до сих пор. Подписавшие призывают к "ледниковому периоду", к новой холодной войне, к экономическому шантажу, к силовой политике конфронтации, к разжиганию украинского конфликта и к продолжению расширения НАТО вплоть до границ РФ. Дипломатические средства мирного урегулирования конфликтов и укрепления взаимного доверия преподносятся как "всего лишь словесные или символические формулы Берлина, которые подталкивают Кремль к дальнейшим эскападам". Поскольку это письмо исходит частично из ложных утверждений, частично из полуправды и урезанной интерпретации фактов, мы предлагаем ответить на него в духе сохранения мира и мирного сосуществования.

Отрицание интересов безопасности России

Легко проверить тот факт, что заверения в нерасширении НАТО на Восток в 1990 году были частью общих договоренностей об окончании холодной войны. Об этом можно узнать, к примеру, из видео на YouTube или прочитать в недавнем исследовании в области политических наук Университета Калифорнии, Лос-Анджелес. После подписания Парижской хартии (Парижская хартия для новой Европы была принята на саммите лидеров стран - участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1990 году. - Прим. "РГ") не появилось то самое общеевропейское пространство мира и безопасности с включением в него России, поскольку США при администрации Буша-старшего (1989-1993) уже пошли другим путем.

В итоге страны Запада "присягнули" Североатлантическому альянсу. Ситуация с безопасностью после окончания "холодной войны" ухудшилась. Во-первых, это связано с военным дисбалансом, во-вторых - с постоянным продвижением НАТО в сторону российских границ, а в-третьих - с расторжением международных соглашений о безопасности.

Факты о военном дисбалансе говорят сами за себя. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), мировые расходы на вооружение в 2020 году составили 1830 миллиардов долларов США. На первом месте стоят Соединенные Штаты с 738 миллиардами долларов (это 40 процентов глобальных расходов на оборону). Траты американцев почти в четыре раза превышают расходы Китая (193,3 миллиарда) и в двенадцать раз превышают расходы России (60,6 миллиарда). Если добавить сюда ключевых союзников НАТО за пределами альянса - Австралию, Японию и Южную Корею, то выходит, что две трети мировых военных расходов приходится именно на Запад. Среди европейских стран - членов НАТО впереди находится Великобритания (61,5 миллиарда долларов), за ней следуют Франция (55 миллиардов) и Германия (51,3 миллиарда). В совокупности эти три страны тратят на военные нужды почти в три раза больше, чем Россия.

Западная политика конфронтации с РФ скорее отвечает интересам и стремлению США держать Западную Европу под контролем, чем немецким интересам

Что касается стратегического ядерного оружия, то в 2020 году в мире насчитывалось 13 400 боеголовок (также согласно SIPRI), из них 6375 - у России и 5800 - у США. Кроме того, более 320 систем ядерного вооружения имеет Китай, 290 - Франция, более 215 - Британия. "Официальная" ядерная пятерка (в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия) 3 января 2022 года выпустила совместное заявление о недопустимости атомной войны как своем главном приоритете. Дословно оно звучит так: "Мы подтверждаем, что атомная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". Так что несправедливо сейчас спекулировать по поводу российского ядерного оружия, не упоминая при этом о ядерном оружии НАТО.

В сфере обычных вооружений картина выглядит так. По численности активного военного персонала (в миллионах): НАТО - 3,2 (из них США - 1,8), Россия - 0,9. По авианосцам: НАТО - 16 единиц (из них США - 11), Россия - 1. По истребителям и штурмовой авиации: НАТО - 5043 (их них США - 3002), Россия - 711. По самолетам воздушного наблюдения: НАТО - 134 (из них США - 111), Россия - 18. По ударным вертолетам: НАТО - 1290 (из них США - 862), Россия - 414. По боевым танкам: НАТО - 9042 (из них США - 2509), Россия - 3300. По артиллерии: НАТО - 26 271 (из них США - 6941), Россия - 5754 (все цифры приводят авторы письма WeltTrends, официальных данных РФ на этот счет нет. - Прим. "РГ"). Так у кого больше оснований беспокоиться за свою безопасность - у России или у Запада?

Наступление НАТО включало войну против Сербии при попрании международного права, отделение Косово, расширение альянса на Восток и отказ натовских стран ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Даже после памятной речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году альянс не остановился: в 2008 году Украине и Грузии было официально предложено вступить в НАТО, а Грузия почувствовала, что у нее развязаны руки перед войной 2008 года. Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) был расторгнут Соединенными Штатами в одностороннем порядке в 2002 году (в 2002-м он прекратил действие, а о выходе Вашингтон объявил годом ранее. - Прим. "РГ"). В Восточной Европе были созданы противоракетные системы, способные также к наступательным операциям. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года - как и из Договора по открытому небу. Только после прозападного госпереворота в Киеве в 2014 году, активно поддержанного США и некоторыми их союзниками, Россия в конце концов отказалась сдерживаться со своей стороны. Реальные факты объективно привели к возникновению новой угрозы для России и разрушили существовавшее некогда взаимное доверие.

Социал-демократ Гернот Эрлер, в то время координатор сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" в немецком МИДе, отмечал еще в 2017 году: кризис, "на первый взгляд, вырос из украинского конфликта, и все говорят о нарушении европейского миропорядка, общих принципов Хельсинки и Парижа". Но возникает вопрос: "Почему не было найдено политического решения? Очевидно, что истоки кризиса лежат глубже. Становится все яснее, что конфликт был не поводом, но следствием давнего процесса потери доверия и отчуждения".

Альтернативы

Снизить остроту конфликта между НАТО и Россией, в центре которого в настоящее время находится украинский конфликт, можно только через гарантии безопасности для всех вовлеченных государств и выстраивание доверия между НАТО и ее партнерами, Украиной и Россией и всеми остальными европейскими государствами. При этом необходимо реанимировать или заново создать как международные форматы переговоров и соглашений, так и меры по созданию доверия. В этой ситуации Германия в силу своего географического положения и военно-политической роли внутри ЕС и НАТО может сыграть важную роль. Мы стоим перед выбором - разжечь конфликт или погасить его пламя.

Требование, чтобы Германия усилила давление на Россию, еще больше подчиняет немецкую внешнюю политику американской. Так называемый "конфликт между Западом/Европой и Россией" всегда был конфликтом между США и Россией. Европейские структуры безопасности, сложившиеся после 1945 года, были, прежде всего, результатом военно-политического баланса сил между Советским Союзом и США.

Этот американский солдат руководит действиями немецких военнослужащих, участвующих в учениях НАТО. Привычная ситуация для Берлина... Фото: Getty Images

Этого баланса сил не стало с распадом СССР и Организации Варшавского договора. Однако Соединенные Штаты - вопреки советским, а затем и российским ожиданиям - продолжили вести свою прежнюю политику сдерживания, оставили вооруженные силы и ядерное оружие в Германии и Европе, закрепили систему ограниченного суверенитета Западной Европы, втянули ряд восточноевропейских государств в свою орбиту и использовали этот "прирост" для переброски вооруженных сил к российским границам.

Создание пунктов базирования на Балтике, в Польше, Грузии, на Украине, а в скором времени и в Словакии только подтверждает это. В этом смысле конфликт НАТО/Западной Европы/Украины с Россией, если посмотреть на него российскими глазами, является не чем-то отдельным, но именно конфликтом с Соединенными Штатами.

Требование, чтобы Германия усилила давление на Россию, еще больше подчиняет немецкую внешнюю политику американской

Россия готовится все это разгрести. Это возможно только с отходом США от российских границ (или же с размещением ракет на пороге Вашингтона). Соединенные Штаты (президент Байден и госсекретарь Блинкен), похоже, в полной мере это поняли - иначе они не стали бы вновь открывать переговорные форматы, которые не Россия закрывала. Прямые переговоры между Россией и США остаются ключом к решению проблемы.

За адекватные отношения с Россией еще в 1990 годы, после объединения Германии, ратовал Эгон Бар: единая Европа может быть больше, чем Европейский союз. И в интересах стабильности этой большой Европы "включить в нее Россию и республики бывшего СССР, насколько они сами того пожелают". Общеевропейской стабильности не достичь без или в противодействии России - как и не достичь ее без или в противодействии Америке. При этом Бар указывал на принципиальное различие в интересах Германии и Соединенных Штатов: "Может, в Америке кто-то и поверит в то, что американцы могут извлечь выгоду из затяжного внутреннего и внешнего ослабления России до тех пор, пока удается не скатиться в хаос и держать под контролем ядерный фактор".

Для Германии и Евросоюзе, напротив, предпочтительнее Россия, которая сумела консолидироваться. Западная политика конфронтации с РФ, скорее, отвечает интересам и стремлению США держать Западную Европу под контролем, нежели немецким и европейским интересам.

Поэтому мы требуем от нового правительства ФРГ обратить взоры к столпам политики мира Вилли Брандта и Эгона Бара. Безопасность для Германии и ЕС возможна лишь сообща с Россией. Это требует равенства и равноправия, которые предусмотрены международным правом в Уставе ООН, в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии и в Основополагающем акте Россия - НАТО. Только на этих началах мы можем взять больше ответственности за мир и свободу.

Подписали От Института международной политики WeltTrends: доктор Эрхард Кроме, профессор, доктор Лутц Кляйнвехтер, профессор, доктор Раймунд Кремер (члены правления, сопредседатели), профессор, доктор Йорг Михаэль Досталь, профессор, доктор Вильгельм Эрзиль, доктор Зигфрид Фишер, доктор Норберт Хагеманн, профессор, доктор Вольфганг Кубичек, профессор Александр Рар, профессор, доктор Вильфрид Шрайбер (полковник в отставке), доктор Вольфганг Шварц, доктор Арне Зайферт (посол в отставке), доктор Хуберт Тилике, профессор, доктор Райна Циммеринг, а также профессор, доктор Норман Пех (депутат бундестага в отставке), профессор, доктор Вернер Руф, профессор, доктор Карин Кулов, депутат бундестага в отставке Вольфганг Герке, подполковник в отставке Йохен Шольц, посол в отставке Вольфганг Грабовски, профессор, доктор Джон Неельсен, доктор Йохен Виллердинг, доктор Михаэль Гайгер, профессор, доктор Михаэль Бри, доктор Вернер Рюгемер, доктор Курт Кучан, приват-доцент, доктор Йоханнес М. Бекер, доктор Райнер Бёме, посланник в отставке Карл-Хайнц Фельберг, Александр Ливен, профессор, доктор Ральф Хафертц, Ахим Валь, Кристине Карх (Международное бюро мира), Райнер Браун (Международное бюро мира), профессор, доктор Дитер Зегерт, доктор Эльфи-Марита Айбль, профессор, доктор Эдгар Гёлль, доктор Петра Шлагенхауф, посол в отставке Отто Пфайфер, доктор Вернер Вюртеле, профессор, доктор Андреа Клееберг-Нипаж, профессор, доктор Михаэль Шнайдер, доктор Лео Габриэль.