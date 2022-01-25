Эксперт посоветовал, как сэкономить при покупке жилья до 30%

В ближайшие два года распространенным вариантом покупки жилья может стать приобретение у банка залоговых квартир, считает президент "Региональной ассоциации оценщиков", профессор МГСУ Кирилл Кулаков. На фоне серьезного роста цен это может быть одним из способов сэкономить.

Ипотека с господдержкой дала возможность приобрести жилье не только людям с устойчивым доходом, но и тем, кто находится в зоне кредитного риска, отмечает эксперт. Объём собственных средств в структуре спроса на жильё на первичном рынке только за первый год действия программы снизился с 1,6 до 1,1 трлн рублей, а объём ипотеки, напротив, вырос с 0,9 до 1,5 трлн руб. "После того, как заемщики, взявшие льготную ипотеку, реально оценят свои финансовые возможности, мы можем стать свидетелями расторжения договоров ипотечного кредитования", - говорит Кулаков.

Банки, как правило, стараются реализовать такие квартиры как можно быстрее. Отсюда - разумный демпинг при продаже - обычно залоговое жилье продается на 2-3% дешевле рыночных цен. Купить такую квартиру можно также с помощью ипотеки. Еще одно достоинство такого варианта - гарантия юридической чистоты сделки: всю работу по проверке жилья уже выполнил банк, добавляет Кулаков.

Продажа такого имущества проходит через аукционы. Информацию о проводимых аукционах можно найти на сайтах банков, Росимущества и Федеральной службы судебных приставов. Квартиры, не проданные на аукционе, остаются в собственности банка. Информация о них, как правило, есть на сайте кредитной организации. Скидка на такое жилье может достигать уже 20-30%, говорит Кулаков.

У подобного способа приобретения жилья есть и свои минусы. Например, квартиру нельзя посмотреть до ее приобретения, чтобы узнать реальное состояние жилья. Кроме того, к новому владельцу переходят долги по капремонту от предыдущего хозяина.