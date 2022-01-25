Экспорт молочной продукции за 2021 год вырос на треть

За 2021 год экспорт молочной продукции превысил 390 млн долларов, что практически на треть выше показателей 2020 года, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко".

По его словам, наиболее востребованы за рубежом российские сыры, кисломолочная продукция. Кроме того, высоким спросом пользуется наше мороженое.

Традиционными импортерами являются страны ближнего зарубежья - на них приходится более 90% всего экспорта молочной продукции. Однако в последнее время география поставок существенно расширилась. За последние четыре года открыты 22 новых направления. Ключевые - Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия, Египет и Сингапур.