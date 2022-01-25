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25.01.2022 13:52
Рубрика: Экономика

Экспорт молочной продукции за 2021 год вырос на треть

Текст: Татьяна Карабут

За 2021 год экспорт молочной продукции превысил 390 млн долларов, что практически на треть выше показателей 2020 года, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По его словам, наиболее востребованы за рубежом российские сыры, кисломолочная продукция. Кроме того, высоким спросом пользуется наше мороженое.

Традиционными импортерами являются страны ближнего зарубежья - на них приходится более 90% всего экспорта молочной продукции. Однако в последнее время география поставок существенно расширилась. За последние четыре года открыты 22 новых направления. Ключевые - Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия, Египет и Сингапур.

Экономика АПК

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