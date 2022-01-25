Еще три смартфона Xiaomi получили Android 12. Список моделей

Несмотря на то, что официальный релиз MIUI 13, которая будет базироваться на Android 12, еще не состоялся, некоторые смартфоны за пределами Китая уже могут получить апдейт.

Речь идет об ограниченном количестве экземпляров, которые ранее принимали участие в программе бета-тестирования отмечает GSM Arena. По данным издания, среди них - три модели, которые доступны на глобальном рынке:

- Redmi Note 10

- Redmi Note 10 Pro

- Mi 11 Lite

MIUI 13 содержит новый центр управления, имеет более плавную анимацию и включает в себя январское обновление безопасности Android. Ожидается, что повсеместное развертывание обновления начнется 26 января вместе с глобальным запуском серии Redmi Note 11.