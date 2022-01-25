"Это жалко". Нововведение в Windows разозлило пользователей

Пользователи соцсетей выражают возмущение изменениями в Windows, которые произошли после выхода апдейта для одиннадцатой версии операционной системы.

Так, на reddit стал очень популярным пост пользователя с ником Gabbagondel, который пожаловался на неприятные изменения в своей Windows 11. По его словам, после обновления браузер по умолчанию сменился на Edge, поиск по умолчанию - с Google на Bing, а вместо настройки "Восстанавливать закрытые вкладки" активировался запуск поиска (тоже Bing).

Пользователь назвал такой подход "жалким", а также выразил уверенность в том, что такие действия должны быть объявлены незаконными. Пост Gabbagondel набрал несколько тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Большинство участников дискуссии согласились с тем, что такой подход "не делает Bing более популярным". Однако нашлись и те, кто признали, что Microsoft Edge - браузер не хуже Google Chrome.

В Microsoft пока не прокомментировали инцидент, вызвавший недовольство пользователей.