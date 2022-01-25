ФАС отказалась согласовать цену на лекарство из-за нарушений фармкомпании

Федеральная антимонопольная служба отказала в согласовании цены на препарат "Клопидогрел-Тева" (производитель - компания Teva Russia). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"В ходе экономического анализа служба выявила превышение заявленной предельной отпускной цены и ранее согласованных цен на другие упаковки этого лекарственного средства по сравнению с отпускными ценами в Венгрии и Нидерландах", - пояснили в ведомстве.

В результате ФАС не только отказалась согласовать цену производителя, но отменила ранее согласованные цены.

Отмечается, что препарат "Клопидогрел-Тева" назначают пациентам с инфарктом миокарда, ишемическим инсультом, диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий. В ФАС подчеркнули, что российский рынок полностью обеспечен этим препаратом за счет других производителей.