ФАС выступила против минимальных розничных цен на пиво

Введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и пивные напитки может привести к росту розничных цен на эту продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

"Повышение цен в текущих экономических условиях приведет к снижению покупательной способности потребителей, а также может создать предпосылки к переориентированию спроса в пользу крепкого алкоголя", - добавили в ведомстве.

По данным ФАС, пивной рынок в России является конкурентным, с большим количеством хозяйствующих субъектов, число которых на рынке продолжает увеличиваться.

"Введение МРЦ на таком рынке представляется избыточной мерой регулирования", - отметили в службе.

Сейчас в России в режиме эксперимента работает система маркировки пива и слабоалкогольных напитков. В эксперименте, который должен завершиться 31 августа 2022 года, участвуют 170 компаний, из них 91 - производители

Действующий проект Минпромторга предусматривает введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, для продажи конечному потребителю - с 1 декабря 2022 года. Однако в ведомстве ранее говорили о возможном переносе этих сроков.