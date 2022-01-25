Генпрокуратура выявила факты отсутствия помощи неизлечимо больным детям

Тема защиты прав детей находится на ежедневном контроле прокуратуры. По поручению Генпрокурора Игоря Краснова в 2020-2021 годах прокуроры по всей стране провели проверки в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

Как рассказала корреспонденту "РГ" начальник управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Евгения Победоносцева, особого внимания потребовали вопросы защиты прав детей на оказание паллиативной медицинской помощи. По ее словам, результаты проверок свидетельствуют о нарушениях требований закона со стороны уполномоченных органов региональной власти.

"Несмотря на то что эти нарушения не являются распространенными, восстановление прав ребенка по каждому из них берется под личный контроль прокурора", - отметила представитель Генпрокуратуры.

Прокурорские проверки показали, что типичные нарушения прав тяжело или неизлечимо больных детей кроются в отсутствии самого понятия "паллиативная помощь" в региональных законодательствах большинства субъектов России. Поэтому, например, родителям больных детей, которые находятся не в стационаре, а дома, не предоставляют льготы на необходимые для поддержания ребенка медицинские изделия и специализированное питание. Между тем дети с паллиативным статусом имеют ограниченные возможности приема пищи или высокий риск осложнений при кормлении естественным путем. Сложно представить себе состояние родителей с неизлечимо больным ребенком на руках, которые ежедневно должны буквально бороться за его жизнь и покупать недешевые лечебные смеси, жизненно необходимые их ребенку.

Так, например, недавняя проверка прокуратуры Свердловской области показала, что вопрос обеспечения детей с паллиативным статусом специализированными лечебными смесями для питания на дому - вне стационара - законодательством области не урегулирован. В результате вмешательства прокурора правительство Свердловской области издало постановление, согласно которому с 1 января 2022 года установлена дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению детей специализированными смесями для энтерального и парентерального лечебного питания на дому. Все это теперь будет делаться не за счет родителей и благотворительных фондов, а из средств областного бюджета.

В Гулькевичском районе Краснодарского края мальчик 2019 года рождения, нуждающийся в оказании паллиативной помощи, своевременно ее не получал. По представлениям прокуратуры района, внесенным главному врачу райбольницы и министру здравоохранения края, были заключены контракты на поставку 17 наименований препаратов для ребенка на сумму более 500 тысяч рублей. После вмешательства прокуроров в Алтайском крае были восстановлены права ребенка, который не обеспечивался в полном объеме зондами для питания. Прокурором города Урая Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлено, что трехлетний мальчик решением медико-социальной экспертизы признан инвалидом-детства. При этом решение врачебной комиссии о переводе ребенка на паллиативное лечение принято только по истечении 5 месяцев с момента установления ребенку соответствующего статуса. В связи с этим ребенку необоснованно отказывалось в предоставлении необходимых медицинских изделий. После представления прокурора города главному врачу городской клинической больницы, ребенок был обеспечен необходимыми медицинскими изделиями. Аналогичным образом прокурором одного из районов Бурятии были защищены права 18 детей-инвалидов.

При этом отдельные обращения граждан о нарушении прав их детей-инвалидов на получение такого вида специализированной медицинской помощи находились под личным контролем Генерального прокурора. Так, по поручению Игоря Краснова в 2021 году было рассмотрено обращение жительницы Ставропольского края о ненадлежащем оказании ее ребенку-инвалиду паллиативной медицинской помощи. Установлено, что двенадцатилетний сын заявительницы в связи с диагнозом "детский церебральный паралич" и другими сопутствующими заболеваниями является инвалидом детства. Решением врачебной комиссии было выдано заключение о наличии медицинских показаний для оказания паллиативной медицинской помощи, мальчик включен в реестр детей, нуждающихся в обеспечении медицинскими изделиями, предоставляемыми для использования на дому. Однако ввиду недофинансирования расходов из регионального бюджета ребенок лечебным питанием был обеспечен - частично и медицинскими изделиями - в полном объеме исключительно за счет благотворительной помощи. По представлению прокуратуры Ставропольского края, внесенного министру здравоохранения края, ребенок обеспечен в необходимом объеме лечебным питанием и медицинскими изделиями для использования на дому.