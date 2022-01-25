Гинцбург: Назальная вакцина обезопасит от "омикрона"

Использование назальной вакцины поможет не только от тяжелых форм заболевания при штамме коронавируса "омикрон", но и от инфицирования, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"​​​.

"Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от возможности инфицирования и заражения", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас идут клинические испытания назальной вакцины.