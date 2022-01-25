ГИС ЖКХ передадут новому оператору

Развитием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) займется новый оператор - АО "Оператор информационной системы". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новому оператору система будет передана с 1 апреля нынешнего года. Сейчас системой занимается "Почта России". Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться сервисами, сообщается на сайте правительства. Также будет разработано мобильное приложение.

Предполагается интегрировать ГИС ЖКХ с аналогичными региональными и муниципальными информационными системами и с порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных (сейчас коммунальные организации нередко вынуждены отдельно вносить одну и ту же информацию в разные системы).

На сайте ГИС ЖКХ граждане могут узнать о сроках проведения капремонта в своем доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, написать обращение или жалобу.

План модернизации ГИС ЖКХ был утвержден в июле прошлого года. Уже на тот момент в системе было зарегистрировано более 4 млн пользователей, отмечал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.