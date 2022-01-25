Глава Белого дома оскорбил журналиста за вопрос об инфляции в США

Нервы снова подвели президента США Джозефа Байдена, который на публике нецензурно оскорбил репортера телеканала Fox News Питера Дуси. Поводом стал невинный, казалось бы, вопрос о высокой инфляции в США. Но рейтинг Байдена бьет антирекорды, а успешность его правления, недавно отметившего первую годовщину, вызывает большие вопросы даже у дружественных ему СМИ. Вот и не справился с эмоциями 79-летний президент, чья ковбойская манера выражаться уже не раз оборачивалась скандалами.

Джо Байден ответил на вопрос корреспондента Fox News Питера Дуси (справа) ругательством, хотя обещал, что в его Белом доме прессу оскор- блять не будут. Фото: Gettyimages

Это тот самый Байден, который во время предвыборной кампании в 2020 году отчитывал оппонента Дональда Трампа за нападки на журналистов: "Он отбивается от законных вопросов своими выпадами. Он запугивает прессу, вместо того чтобы отвечать за свои ошибки". Кандидат Байден стращал американцев, что "это угрожает сердцевине наших ценностей и самой государственной системе". Во Всемирный день свободы печати в тот год он заверял, что "в Белом доме Байдена не будет запугивания прессы с подиума или в твитах". Вспоминается и первый после инаугурации Байдена брифинг его пресс-секретаря Дженнифер Псаки. Журналисты либеральных изданий тогда с подобострастием писали о ее обещаниях вернуть достойное отношение к СМИ, правду и транспарентность в Белый дом.

И вот теперь Байден кроет нецензурой журналиста одного из самых популярных телеканалов в США из-за того, что тот спросил президента, не станет ли инфляция помехой для его партии на предстоящих выборах в конгресс. "Да это, наоборот, актив. Больше инфляции", - с презрением покачивая головой, парировал Байден. Видимо, не подозревая, что стоявший перед ним микрофон включен, он присовокупил понятное и без перевода ругательство: "What a stupid son of a bitch" (SOB). Кстати, согласно недавнему опросу ABC News-Ipsos, 69 процентов американцев негативно оценивают действия главы государства в плане инфляции, так что вопрос Дуси более чем обоснованный.

Позже, правда, Байден позвонил Дуси и извинился, но это далеко не первый раз, когда он срывается на репортеров из-за неудобных вопросов. Просто в данном случае проявление двойной морали настолько очевидно, что комментарии, как говорится, излишни.

Эпизод с Дуси - еще и великолепная иллюстрация того, насколько пресса в США, привыкшая на весь мир воспевать себя образцом независимости от властей, за последние годы превратилась в оружие межпартийных разборок. Не так давно, 5-10 лет назад, среди репортеров считалось правилом хорошего тона вступаться друг за дружку в случае агрессии со стороны политиков. Но сегодня американским журналистам куда важнее демонстрировать солидарность со своим политическим лагерем, чем с коллегами. Поэтому одни и те же действия или слова политиков могут получать совершенно разную оценку в СМИ - все зависит от того, какую партию представляет политик. Судите сами.

Дональд Трамп, против которого большая часть мейнстрим-прессы буквально вела информационную войну, тоже не раз крепко высказывался в отношении репортеров. И СМИ не упускали возможности сделать это новостью номер один, обвиняя его в тирании и подавлении свободы слова.

"Это было уродливо в бытность Трампа кандидатом, это еще более уродливо, когда он президент. Это угроза и запугивание журналистов", - писал в 2018 году об аналогичном выпаде Трампа комментатор CNN Брайан Стелтер. Теперь же Стелтер, комментируя ругательство Байдена на коллегу из Fox News, ретвитнул: "Ох, ну, конечно, это теперь будет главной новостью на Fox News ближайшие два дня, сделают из этого событие, хотя это просто можно запикать".

Телеведущий MSNBC Крис Хейс три года назад тоже осудил Трампа: "Сегодня президент США назвал SOB американских граждан, которые выражали свои политические взгляды". Но теперь в оценке высказывания Байдена этот пафос вдруг испарился, уступив место шутке: "Буквально заливаюсь смехом".

Радиоведущий Джо Уолш, принадлежащий к небольшой прослойке консерваторов-антитрампистов, заявлял: "Для президента США (Дональда Трампа) публично называть (репортера CNN) Чака Тодда SOB - это не нормально". К Байдену у Уолша мерка другая: "Я предпочитаю президента, называющего одного репортера SOB, чем президента, для которого вся пресса в США является врагом народа".

Нервы снова подвели президента Джозефа Байдена

"Грубо! Нагло! Не по-президентски!" - громил в свое время Трампа популярный либеральный инфлюэнсер Мажид Паделлан за оскорбление корреспондента CNN Джима Акосты. А теперь он пишет: "Президент Байден назвал Питера Дуси "тупым SOB". Ну а разве он соврал?"

Иными словами, Дуси сам виноват - нечего неудобные вопросы задавать президенту США. Так сегодня выглядит журналистская солидарность по-американски.

Между тем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получит возможность оспорить решение лондонского суда о его экстрадиции в США. Ему разрешено подать апелляцию в Верховный суд Британии. Но никаких гарантий, что ее рассмотрят, нет. Напомним, что обвинение против австралийского программиста и журналиста было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на созданном им сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, включая дипломатическую переписку и информацию военного характера.

Ассанж обвиняется, в частности, в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и в нарушении "Акта о шпионаже", а также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны. Власти США считают его врагом государства и используют все возможности для того, чтобы добиться его экстрадиции. С 2012 по 2019 годы Ассанж скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне. Однако три года назад президенту страны Ленину Морено британскими властями были предоставлены письменные гарантии невыдачи Ассанжа в США, и он лишил австралийца политического убежища.

После того как сотрудники посольства передали основателя WikiLeaks британской полиции, выяснилось, что на соблюдение этих гарантий рассчитывать не приходится. И хотя тогда - в 2019 году - британский суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду, американский минюст подал апелляцию в Высокий суд Лондона и в декабре прошлого года выиграл процесс. Как сообщает британская BBC, нынешнее решение означает, что может пройти еще много месяцев, прежде чем суд вынесет окончательный вердикт, но "в любом случае это дает Ассанжу отсрочку..