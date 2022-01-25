Глава Минсельхоза рассказал, как изменятся условия льготного кредитования аграриев

По ранее выданным льготным кредитам уровень господдержки аграриев сохранится на прежнем уровне, заверил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко".

Вместе с тем по новым льготным кредитам будет компенсироваться только 70% от ключевой ставки (ранее - 100%), при этом ставка останется прежней - до 5% годовых. Министр напомнил, что изначально ведомство вынуждено было изменить условия и по старым кредитам.

"С учетом тех средств, которые нам изначально были доведены на 2022 год и с учетом роста ключевой ставки нам вообще денег не хватало на то, чтобы выдавать льготные кредиты какие-то новые ни по какой ставке. Нам не хватало денег для того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства в рамках ранее действующих договоров. У нас был минус. В этой ситуации мы не могли дать рынку ложные сигналы, что все будет хорошо и что у них останутся прежние условия при обслуживании кредитов и выдаче новых кредитов", - пояснил Дмитрий Патрушев.

Однако, по его словам, условия были смягчены после того, как Минсельхоз получил заверения, что в случае дополнительных поступлений в бюджет АПК сможет рассчитывать на увеличение финансирования по льготному кредитованию.

В конце прошлого года Минсельхоз вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства, по которому максимальную ставку по льготным кредитам предлагалось повысить с 5% до 7%, а субсидирование ключевой ставки - снизить со 100% до 70%. В том числе это касалось и кредитов, выданных ранее, с 2017 года. Но после серьезной критики представителей отрасли ведомство в январе 2022 года смягчило проект.