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25.01.2022 16:31
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект о лишении свободы за лесные пожары с большим ущербом

Текст: Татьяна Замахина

За лесные пожары с крупным ущербом будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, также возможен штраф до 500 тыс. рублей. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

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Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесов будет наступать в случае причинения значительного ущерба, превышающего 10 тысяч рублей.

Возможные наказания:

  • - штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей,
  • - обязательные работы на срок до 480 часов,
  • - исправительные работами на срок до 2 лет,
  • - принудительные работы на срок до 4 лет,
  • - лишение свободы на тот же срок.
Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Лесные пожары

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