Госдума одобрила проект о лишении свободы за лесные пожары с большим ущербом

За лесные пожары с крупным ущербом будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, также возможен штраф до 500 тыс. рублей. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесов будет наступать в случае причинения значительного ущерба, превышающего 10 тысяч рублей.
Возможные наказания:
- - штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей,
- - обязательные работы на срок до 480 часов,
- - исправительные работами на срок до 2 лет,
- - принудительные работы на срок до 4 лет,
- - лишение свободы на тот же срок.