Госдума одобрила проект о лишении свободы за лесные пожары с большим ущербом

За лесные пожары с крупным ущербом будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, также возможен штраф до 500 тыс. рублей. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесов будет наступать в случае причинения значительного ущерба, превышающего 10 тысяч рублей.

Возможные наказания: