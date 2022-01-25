Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

Инициатива была разработана кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей.

Обезличенные сведения будут предоставляться:

- о мерах социальной защиты (поддержки),

- социальных услугах

- иных социальных гарантиях и выплатах.

Другие сведения, которые будет передавать ПФР, должно будет определить правительство.

Принятие закона позволит обеспечить достоверность официальной статистической информации.

Отметим, что в системе ПФР хранится большой объем данных о занятости, стаже, зарплатах и доходах россиян, который используется для назначения пенсий и социальных выплат. Каждого человека в базе можно идентифицировать по страховому номеру индивидуального лицевого счета.