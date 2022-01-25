Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

Пенсионный фонд России будет обязан предоставлять Росстату обезличенные сведения о россиянах для формирования статистики. Такой закон приняла Госдума.
Инициатива была разработана кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей.
Обезличенные сведения будут предоставляться:
- - о мерах социальной защиты (поддержки),
- - социальных услугах
- - иных социальных гарантиях и выплатах.
Другие сведения, которые будет передавать ПФР, должно будет определить правительство.
Принятие закона позволит обеспечить достоверность официальной статистической информации.
Отметим, что в системе ПФР хранится большой объем данных о занятости, стаже, зарплатах и доходах россиян, который используется для назначения пенсий и социальных выплат. Каждого человека в базе можно идентифицировать по страховому номеру индивидуального лицевого счета.