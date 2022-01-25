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25.01.2022 14:48
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

Текст: Татьяна Замахина
Пенсионный фонд России будет обязан предоставлять Росстату обезличенные сведения о россиянах для формирования статистики. Такой закон приняла Госдума.

Инициатива была разработана кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей.

Фото: iStock
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Обезличенные сведения будут предоставляться:

  • - о мерах социальной защиты (поддержки),
  • - социальных услугах
  • - иных социальных гарантиях и выплатах.

Другие сведения, которые будет передавать ПФР, должно будет определить правительство.

Принятие закона позволит обеспечить достоверность официальной статистической информации.

Отметим, что в системе ПФР хранится большой объем данных о занятости, стаже, зарплатах и доходах россиян, который используется для назначения пенсий и социальных выплат. Каждого человека в базе можно идентифицировать по страховому номеру индивидуального лицевого счета.

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