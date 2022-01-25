Госдума ужесточает наказание за повторные побои

Ответственность за побои для тех, кто уже судим за применение насилия, ужесточат. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 25 января.

Согласно нынешнему законодательству, за первый случай побоев грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. За повторные побои - штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или до трех месяцев ареста.

Но если человек в третий раз пытается решить проблемы с помощью кулаков, ему снова назначают административное наказание. Законопроект исправляет этот "пробел". Если побои совершаются в третий раз и более, то будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.

Замглавы МВД Игорь Зубов пояснил, что документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда. По его словам, количество повторных побоев растет: в 2021 году - в 3,5 раза больше, чем в 2017-ом, а число осужденных за это время увеличилось в 5,5 раза.

"Нельзя игнорировать предшествующую судимость за побои, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, - заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. - Налицо законодательный пробел, который должен быть устранен рассматриваемым законопроектом".