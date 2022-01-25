Хуснуллин: Все услуги Росреестра будут доступны в электронном виде к 2030 году

К 2030 году все 100 процентов услуг Росреестра будут доступны в электронном виде, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у председателя правительства. "Срок оказания электронных услуг сократится до одного дня и до одной минуты для отдельных услуг", - подчеркнул он.

Трансформации деятельности ведомства уделено большое внимание в стратегической инициативе правительства "Национальная система пространственных данных".

"В этом году мы обеспечим доступность всех массовых услуг Росреестра через портал "Госуслуги". Срок кадастрового учета и регистрации прав будет сокращен до трех дней", - уточнил вице-премьер некоторые задачи на 2022 год. К 2024 году за один день будут рассматривать 90 процентов заявлений о регистрации ипотеки, поданных в электронном виде.