Хуснуллин: К 2030 году в городских агломерациях обновят 100% автобусов и 80% трамваев

Правительство намерено к 2030 году обновить в городских агломерациях 100 процентов автобусов большого класса, 80 процентов трамваев и модернизировать такой же процент трамвайной инфраструктуры. "В восьми агломерациях планируется запустить городские электрички на инфраструктуре РЖД", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

По поручению президента до 1 марта 2022 года будет утверждена единая программа развития общественного транспорта. Благодаря бюджетным кредитам в этом году стартуют крупные транспортные объекты: строительство станции метрополитена "Театральная" в Самаре, продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде и организация метротрамвая в Челябинске.

Всего по линии общественного транспорта одобрено инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты в 20 регионах на сумму более 160 миллиардов рублей, отметил Хуснуллин.