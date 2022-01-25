Индия локализует производство запчастей для российского оружия

Об этом, в частности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество идет в том числе "по воздушной и морской тематике", а также в плане проведения совместных учений. Что примечательно, контакты Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере имеют статус "особо привилегированное стратегическое партнерство".
Выступая на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в декабре 2021 года, Шойгу отметил, что "долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведется работа в области военного образования".
В качестве примеров сотрудничества по координации вооруженных сил двух стран он назвал учения серии "Индра" и участие в Армейских международных играх. "Это наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - сказал Шойгу.
Также он напомнил, что Россия и Индия поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров (СМОА плюс).
Как отмечено в совместном заявлении по итогам прошедшего 6 декабря 2021 года XXI российско-индийского саммита "Россия - Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", "военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства".
Также в документе отмечено, что "ввиду стремления Индии к самодостаточности в настоящее время партнерство переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем".
Кроме того, стороны договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей, компонентов и агрегатов и другой продукции, предназначенной для обслуживания техники и вооружений российского производства. Производиться запчасти будут в рамках программы "Делай в Индии", для чего индийской стороне передадут технологии. Также будут созданы совместные предприятия "для удовлетворения потребностей вооруженных сил Индии, а также последующего экспорта в дружественные для обоих государств третьи страны".
Как сказано в совместном заявлении, российская сторона "высоко оценила участие министра обороны Республики Индии Раджнатха Сингха и контингента трех видов войск вооруженных сил Индии в параде на Красной площади в Москве в июне 2020 года в честь 75-летия Победы". Помимо этого, корабль индийских ВМС "Табар" пришел в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздновании 325-летия Военно-Морского Флота России в июле 2021 года.
За последние 30 лет Индия приобрела у России вооружений на общую сумму около 70 миллиардов долларов, а портфель военных заказов в настоящее время превышает 14 миллиардов долларов. Например, речь идет о поставках до конца 2024 года пяти полковых комплектов новейшей зенитной ракетной системы С-400. Кроме того, по словам главы российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, в ходе переговоров в Нью-Дели в декабре 2021 года был заключен контракт на производство в Индии автоматов АК-203 производства концерна "Калашников". Объем производства - более 600 тысяч штук. Производство может быть налажено уже в первой половине 2022 года в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш. Как отметил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, локализация производства АК-203 в Индии возрастет с 5 до 70 процентов, а затем станет стопроцентной.
Также, по словам Михеева, "в Индии по лицензии уже произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1", а артиллерийские заводы минобороны Индии выпускают снаряды "Манго". Всего Россия и Индия ведут совместные научно-исследовательские работы более чем по ста перспективным тематикам.
Продолжаются поставки в Индию управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности семейства 27, которые разработаны и производятся ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова (концерн "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Ракеты предназначены для установки на боевые самолеты Су-30МКИ. По словам замглавы ФСВТС Владимира Дрожжова, контракт на поставку тысячи таких ракет должен быть закрыт в 2022 году.
Это не единственный контракт КТРВ и индийской стороны. Ранее был разработан совместный проект "БраМос" по созданию тактических ракет для наземных, морских и авиационных комплексов вооружения, аналогичных российским ракетам "Оникс". С российской стороны в предприятии BrahMos Aerospace Limited участвует ВПК "НПО машиностроения", входящий в КТРВ. Как отметил гендиректор КТРВ Борис Обносов, "БраМос" - это идеальный пример военно-технического сотрудничества наших стран. Не могу привести ни одного другого примера в области военно-технического взаимодействия, который был бы настолько эффективен и полезен обоим государствам".
НПП "Рубин" и КБ "Луч", входящие в Концерн радиостроения "Вега", еще в 2005 году начали выполнение экспортного контракта по созданию системы связи и управления перехватом для самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Индии.
Индийская сторона проявила интерес к перспективному вертолетному двигателю ВК-650В для легких машин типа Ка-226Е и "Ансат", который выпускается предприятием "ОДК-Климов", входящим в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха". В Индию поставляет прицельную оптику холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию "Ростех".
Налажены тесные отношения и между Индией и Корпорацией "Иркут", входящей в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Она поставляет в Индию авиатехнику, авиационное оборудование и запчасти. Также обсуждается поставка в Индию гражданских ближне- и среднемагистральных самолетов МС-21 производства Корпорации "Иркут". Кроме того, в Индии может появиться склад запчастей и центр обучения для этого самолета, а также налажено производство отдельных элементов и даже сборка МС-21 в рамках программы индийского правительства Make in India ("Делай в Индии").
Многолетнее сотрудничество с Республикой Индия связывает Концерн "НПО "Аврора". Успешно осуществляются работы по оперативному ремонту, обслуживанию и модернизации систем управления Концерна на всех флотах Индии. За период с 2016 по 2020 год объем прямого экспорта увеличен в 10 раз. Это стало возможным при использовании единоразовых и долгосрочных тарифных контрактов с индийской стороной и позволяет оказывать заказчику оперативную материально-техническую и информационную поддержку.
Что примечательно, Москва и Нью-Дели отказались от использования доллара при расчетах по оружейным контрактам, все платежи идут в рублях и рупиях.
Основное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели в оборонной сфере идет по линии Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (РИМПК по ВТС), созданной в 2000 году.
На переговорах в Нью-Дели 6 декабря 2021 года была подписана Программа военно-технического сотрудничества на 2021-2031 годы. В ней указаны все направления сотрудничества по ВТС между двумя странами, а также тематика военных исследований, сферы совместного развития и производства оружия, военных платформ, оборудования, частей, агрегатов и запасных частей. Также в документе прописан порядок тестирования и сертификации продукции компетентными органами с обеих сторон, постпродажное обслуживание и модернизация вооружений и сопутствующего оборудования.
Кроме того, подготовлен меморандум о взаимопонимании в сфере военно-морского сотрудничества между Россией и Индией, он должен быть подписан в 2022 году. На стадии завершения находится и разработка соглашения о взаимном логистическом обмене (RELOS).
Несмотря на пандемию, российские и индийские военнослужащие регулярно участвуют в совместных учениях. В 2021 году индийский контингент присутствовал на маневрах "Запад-2021" в сентябре в Нижегородской области и на антитеррористических учениях "Мирная миссия-2021" в Оренбургской области. Российские военнослужащие участвуют в российско-индийских учениях "Индра" включая сухопутные, морские и воздушные маневры. Также Индия приняла участие в состоявшемся в августе этого года в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Сотрудничество в военной сфере между Россией и Индией развивается, несмотря на пандемию, более того, стороны оказывают помощь друг другу в борьбе с вирусом. Первый замминистра обороны Индии Аджай Кумар, выступая в июне на 9-й Московской конференции по международной безопасности, отметил, что "в Индии будет произведено в общей сложности около 900 миллионов доз вакцины "Спутник V", то составляет 70 процентов от мирового производства препарата. Это еще один символ нашего тесного партнерства".
Встречи между представителями военных ведомств России и Индии проводятся в очень интенсивном режиме. Так, только в октябре - декабре 2021 года прошло 13 мероприятий по линии военно-технического сотрудничества, еще одна встреча была отложена из-за пандемии коронавируса.
В России 12-15 октября прошла встреча рабочей подгруппы по военно-морскому сотрудничеству, 19-21 октября в Индии заседала рабочая подгруппа по наземным вооруженным силам, а 21-22 октября, также в Индии, состоялась дискуссия в рамках рабочей подгруппы по планированию военного сотрудничества. В конце октября прошла встреча рабочей подгруппы по военно-воздушным силам, в конце ноября - встреча рабочей группы по военному сотрудничеству, обе также проведены в Индии.
8-10 ноября в России прошла встреча рабочей подгруппы по послепродажному обслуживанию техники, и в эти же дни было заседание рабочей подгруппы по военно-морским силам и строительству флота. Параллельно в Индии провели встречу рабочей подгруппы по вопросам армии и наземных систем. А 18-19 ноября в Индии встретились члены подкомиссии по исследованиям и разработкам. 6 декабря в Индии прошло заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.