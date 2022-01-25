Индия локализует производство запчастей для российского оружия

Несмотря на два года пандемии коронавируса в мире и вызванные ею сложности в отношениях между государствами, военное сотрудничество между Россией и Индией развивается и имеет очень хорошие перспективы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх провели встречу в декабре 2021 года. Фото: Пресс-служба Посольства Индии в РФ

Об этом, в частности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество идет в том числе "по воздушной и морской тематике", а также в плане проведения совместных учений. Что примечательно, контакты Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере имеют статус "особо привилегированное стратегическое партнерство".

Выступая на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в декабре 2021 года, Шойгу отметил, что "долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведется работа в области военного образования".

В качестве примеров сотрудничества по координации вооруженных сил двух стран он назвал учения серии "Индра" и участие в Армейских международных играх. "Это наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - сказал Шойгу.

Также он напомнил, что Россия и Индия поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров (СМОА плюс).

Индийские танковые экипажи приняли участие в совместных военных учениях "Индра-2021". Фото: Посольство Индии в РФ

Как отмечено в совместном заявлении по итогам прошедшего 6 декабря 2021 года XXI российско-индийского саммита "Россия - Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", "военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства".

Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства

Также в документе отмечено, что "ввиду стремления Индии к самодостаточности в настоящее время партнерство переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем".

Кроме того, стороны договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей, компонентов и агрегатов и другой продукции, предназначенной для обслуживания техники и вооружений российского производства. Производиться запчасти будут в рамках программы "Делай в Индии", для чего индийской стороне передадут технологии. Также будут созданы совместные предприятия "для удовлетворения потребностей вооруженных сил Индии, а также последующего экспорта в дружественные для обоих государств третьи страны".

Военнослужащие армии Индии на Красной площади во время военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: РИА Новости

Как сказано в совместном заявлении, российская сторона "высоко оценила участие министра обороны Республики Индии Раджнатха Сингха и контингента трех видов войск вооруженных сил Индии в параде на Красной площади в Москве в июне 2020 года в честь 75-летия Победы". Помимо этого, корабль индийских ВМС "Табар" пришел в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздновании 325-летия Военно-Морского Флота России в июле 2021 года.

Фрегат Военно-морских сил Индии "Табар" участвовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Фото: Предоставлено посольством Индии в РФ

За последние 30 лет Индия приобрела у России вооружений на общую сумму около 70 миллиардов долларов, а портфель военных заказов в настоящее время превышает 14 миллиардов долларов. Например, речь идет о поставках до конца 2024 года пяти полковых комплектов новейшей зенитной ракетной системы С-400. Кроме того, по словам главы российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, в ходе переговоров в Нью-Дели в декабре 2021 года был заключен контракт на производство в Индии автоматов АК-203 производства концерна "Калашников". Объем производства - более 600 тысяч штук. Производство может быть налажено уже в первой половине 2022 года в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш. Как отметил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, локализация производства АК-203 в Индии возрастет с 5 до 70 процентов, а затем станет стопроцентной.

Также, по словам Михеева, "в Индии по лицензии уже произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1", а артиллерийские заводы минобороны Индии выпускают снаряды "Манго". Всего Россия и Индия ведут совместные научно-исследовательские работы более чем по ста перспективным тематикам.

Продолжаются поставки в Индию управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности семейства 27, которые разработаны и производятся ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова (концерн "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Ракеты предназначены для установки на боевые самолеты Су-30МКИ. По словам замглавы ФСВТС Владимира Дрожжова, контракт на поставку тысячи таких ракет должен быть закрыт в 2022 году.

Это не единственный контракт КТРВ и индийской стороны. Ранее был разработан совместный проект "БраМос" по созданию тактических ракет для наземных, морских и авиационных комплексов вооружения, аналогичных российским ракетам "Оникс". С российской стороны в предприятии BrahMos Aerospace Limited участвует ВПК "НПО машиностроения", входящий в КТРВ. Как отметил гендиректор КТРВ Борис Обносов, "БраМос" - это идеальный пример военно-технического сотрудничества наших стран. Не могу привести ни одного другого примера в области военно-технического взаимодействия, который был бы настолько эффективен и полезен обоим государствам".

НПП "Рубин" и КБ "Луч", входящие в Концерн радиостроения "Вега", еще в 2005 году начали выполнение экспортного контракта по созданию системы связи и управления перехватом для самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Индии.

70 миллиардов долларов - портфель военных заказов Индии

Индийская сторона проявила интерес к перспективному вертолетному двигателю ВК-650В для легких машин типа Ка-226Е и "Ансат", который выпускается предприятием "ОДК-Климов", входящим в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха". В Индию поставляет прицельную оптику холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию "Ростех".

Налажены тесные отношения и между Индией и Корпорацией "Иркут", входящей в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Она поставляет в Индию авиатехнику, авиационное оборудование и запчасти. Также обсуждается поставка в Индию гражданских ближне- и среднемагистральных самолетов МС-21 производства Корпорации "Иркут". Кроме того, в Индии может появиться склад запчастей и центр обучения для этого самолета, а также налажено производство отдельных элементов и даже сборка МС-21 в рамках программы индийского правительства Make in India ("Делай в Индии").

Москва и Нью-Дели отказались от использования доллара при расчетах по оружейным контрактам

Многолетнее сотрудничество с Республикой Индия связывает Концерн "НПО "Аврора". Успешно осуществляются работы по оперативному ремонту, обслуживанию и модернизации систем управления Концерна на всех флотах Индии. За период с 2016 по 2020 год объем прямого экспорта увеличен в 10 раз. Это стало возможным при использовании единоразовых и долгосрочных тарифных контрактов с индийской стороной и позволяет оказывать заказчику оперативную материально-техническую и информационную поддержку.

Что примечательно, Москва и Нью-Дели отказались от использования доллара при расчетах по оружейным контрактам, все платежи идут в рублях и рупиях.

Основное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели в оборонной сфере идет по линии Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (РИМПК по ВТС), созданной в 2000 году.

На переговорах в Нью-Дели 6 декабря 2021 года была подписана Программа военно-технического сотрудничества на 2021-2031 годы. В ней указаны все направления сотрудничества по ВТС между двумя странами, а также тематика военных исследований, сферы совместного развития и производства оружия, военных платформ, оборудования, частей, агрегатов и запасных частей. Также в документе прописан порядок тестирования и сертификации продукции компетентными органами с обеих сторон, постпродажное обслуживание и модернизация вооружений и сопутствующего оборудования.

Кроме того, подготовлен меморандум о взаимопонимании в сфере военно-морского сотрудничества между Россией и Индией, он должен быть подписан в 2022 году. На стадии завершения находится и разработка соглашения о взаимном логистическом обмене (RELOS).

Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества

Несмотря на пандемию, российские и индийские военнослужащие регулярно участвуют в совместных учениях. В 2021 году индийский контингент присутствовал на маневрах "Запад-2021" в сентябре в Нижегородской области и на антитеррористических учениях "Мирная миссия-2021" в Оренбургской области. Российские военнослужащие участвуют в российско-индийских учениях "Индра" включая сухопутные, морские и воздушные маневры. Также Индия приняла участие в состоявшемся в августе этого года в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Истребители Су-30МКИ продемонстрировали свои возможности на международной выставке Aero India 2021 в Бангалоре. Фото: РИА Новости

Сотрудничество в военной сфере между Россией и Индией развивается, несмотря на пандемию, более того, стороны оказывают помощь друг другу в борьбе с вирусом. Первый замминистра обороны Индии Аджай Кумар, выступая в июне на 9-й Московской конференции по международной безопасности, отметил, что "в Индии будет произведено в общей сложности около 900 миллионов доз вакцины "Спутник V", то составляет 70 процентов от мирового производства препарата. Это еще один символ нашего тесного партнерства".

Справка

Встречи между представителями военных ведомств России и Индии проводятся в очень интенсивном режиме. Так, только в октябре - декабре 2021 года прошло 13 мероприятий по линии военно-технического сотрудничества, еще одна встреча была отложена из-за пандемии коронавируса.

В России 12-15 октября прошла встреча рабочей подгруппы по военно-морскому сотрудничеству, 19-21 октября в Индии заседала рабочая подгруппа по наземным вооруженным силам, а 21-22 октября, также в Индии, состоялась дискуссия в рамках рабочей подгруппы по планированию военного сотрудничества. В конце октября прошла встреча рабочей подгруппы по военно-воздушным силам, в конце ноября - встреча рабочей группы по военному сотрудничеству, обе также проведены в Индии.

8-10 ноября в России прошла встреча рабочей подгруппы по послепродажному обслуживанию техники, и в эти же дни было заседание рабочей подгруппы по военно-морским силам и строительству флота. Параллельно в Индии провели встречу рабочей подгруппы по вопросам армии и наземных систем. А 18-19 ноября в Индии встретились члены подкомиссии по исследованиям и разработкам. 6 декабря в Индии прошло заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.