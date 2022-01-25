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25.01.2022 21:30
Рубрика: В мире

Чай пить - долго жить

Индия является ведущим производителем популярного во всем мире оздоровительного напитка
Текст: Константин Волков
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
Чай - это один из наиболее важных экспортных товаров из Индии. Эта чрезвычайно трудоемкая отрасль регулируется и продвигается Чайным советом Индии под контролем министерства торговли и промышленности правительства Индии.
Так выглядят плантации любимого россиянами индийского чая. Фото: Photoxpress Так выглядят плантации любимого россиянами индийского чая. Фото: Photoxpress
Так выглядят плантации любимого россиянами индийского чая. Фото: Photoxpress

Чайная промышленность обеспечивает значительные средства к существованию населения северо-восточных, восточных и южных штатов страны. Совет регулирует производство чая, внутреннюю торговлю, экспорт, аукционы и все другие аспекты, связанные с отраслью.

Фото: EPA
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Хотя чай начали использовать в Китае около 4500 лет назад, в Индии он был введен в продажу только в 1830-х годах. Чайный бизнес шел успешно, и в 1903 году вступил в силу индийский "закон о чае", в соответствии с которым взимался налог с его экспорта. Этот налог направлялся на продвижение товара как внутри Индии, так и за рубежом. После обретения независимости власти продолжили развивать чайную отрасль. В настоящее время Индия стала крупнейшим в мире производителем черного чая. Сейчас в стране действует 14-я пятилетняя "Программа развития и продвижения чая", объявленная правительством Индии на период 2021-2026 годов.

Помимо самого продукта, видное место в продвижении чайной экосистемы долгое время занимает и "чайный туризм" - многие производители сами организуют или поддерживают туры на свои плантации, куда ежегодно приезжают множество иностранных туристов.

Насколько можно судить из сводок, опубликованных индийским Чайным советом, потребление этого напитка в мире растет каждый год. В частности, в 2020 году по всему миру было заварено и выпито 6,3 миллиарда килограммов чая. Для сравнения: в 2016 году в мире потребили лишь 5,6 миллиарда килограммов.

Индийские производители пытаются поддерживать конкурентоспособные цены на свою продукцию, которая очень разнообразна и имеет отличительные качества, относящиеся к ряду различных аграрно-климатических районов.

По итогам аукционов 2020 года стоимость одного килограмма чая из Индии составила 2,49 доллара. Хотя это несколько дороже, чем в Малави (1,44 доллара), Кении (1,93 доллара) и Бангладеш (2,05 доллара), но все же дешевле, чем в Шри-Ланке, где килограмм на аукционе обошелся в 2020 году в 3,4 доллара.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в этот бизнес для всех производителей чая в мире. По словам индийских производителей, в 2021 году экспорт имел тенденцию к снижению из-за более высоких затрат на доставку, отсутствия контейнеров и кризиса из-за санкций США в отношении Ирана, который является одним из крупнейших потребителей индийского чая. Чтобы выйти из кризиса, эксперты считают необходимым выходить на новые рынки и стимулировать потребление с помощью общих рекламных кампаний, а также проведения кампании популяризации индийского чая в социальных сетях. В качестве важной политической инициативы правительство Индии планирует инвестировать около 10 миллиардов рупий (135,1 миллиона долларов) к марту 2026 года в поддержку и укрепление небольших компаний, работающих в чайной отрасли.

Самыми известными чайными брендами из Индии во всем мире являются чаи Ассам, Дарджилинг и Нилгири, которые носят название места происхождения и отличаются исключительным качеством.

Ассам - ворота в Северо-Восточную Индию - отличается пышными зелеными лесами, холмистыми равнинами и бурной рекой Брахмапутрой. Здесь обитают однорогие носороги и произрастает чай сорта Ассам. Чай из этого крупнейшего в мире региона, где он возделывается круглый год, выращивают на высоте от 45 до 60 метров над уровнем моря на плантациях вдоль реки Брахмапутра.

Годовое количество осадков в этом регионе колеблется от 250 до 380 сантиметров. Чай Ассам известен своим насыщенным, крепким солодовым вкусом, а также коричневато-медным оттенком.

Сорт Дарджилинг выращивают на высоте от 600 до 2000 метров над уровнем моря, где среднегодовое количество осадков достигает 309 сантиметров. Впервые его посадили в начале 1800-х годов, когда британцы искали новые источники чая помимо Китая. Благодаря местному климату, характеристикам почвы, высоте над уровнем моря и тщательной обработке, Дарджилинг считается одним из самых дорогих черных чаев по вкусу и аромату и чрезвычайно популярен в мире, особенно в Германии и Японии.

В том же регионе, расположенном у подножия Гималаев, на высоте от 90 до 1750 метров над уровнем моря выращивают чай Дуарс-Терай, который обладает насыщенным вкусом, но он несколько светлее, чем Ассам, и известен своим крепким настоем. Однако в России он малоизвестен.

Среди известных сортов индийского чая, выращиваемых на северо-востоке Индии, есть и чай Сикким, родом из одноименного штата. В отличие от других плантаций в Сиккиме чай выращивают лишь с конца 1960-х годов. Но несмотря на поздний старт, Сикким стремительно выходит на мировой рынок благодаря своему исключительному качеству и тому, что он является полностью органическим продуктом, что вписывается в современный тренд здорового образа жизни.

Он более светлый и обладает нежным вкусом и ароматом.

На северо-западе страны, в гималайском штате Химачал-Прадеш производят чай Кангра, который отличается сладким послевкусием.

В XIX веке он считался лучшим индийским чаем, однако позже плантации и фабрики штата пришли в запустение, и только в последние десятилетия отрасль там начала возрождаться.

Фото: Артем Локалов
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Этот сорт известен своим богатым ароматом и ярким вкусом.

Чайное производство есть и на юге Индии, в штатах Карнатака, Керала, Тамилнад. В штате Тамилнад чай Нилгири растет на высоте от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Это чай с тонким, изысканным ароматом с высокими тонами нежных цветочных нот и золотисто-желтым цветом. Сбалансированное сочетание вкуса и крепости делает чай Нилгири "мечтой купажиста". В Муннаре, штат Керала, расположенном в месте слияния трех горных ручьев - Мудрапужа, Наллатанни и Кундала - выращивают чай Муннар, который известен своим чистым и умеренным оттенком аромата сладкого бисквита. Высокогорные чаи Муннара наполнят вашу чашку легким цветочным ароматом и ярким золотистым цветом. А чай, выращенный на средних и низких горах Муннара, подарит яркий, крепкий и пряный вкус и бодрящий аромат.

Индийский чай с его разнообразными богатыми ароматами и отменным вкусом давно стал символом гостеприимства страны и традиционно пользуется большой популярностью в России. И с годами эта популярность только многократно росла и будет расти в будущем.

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