Инвестиции в площадки под жилье выросли в 4 раза

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2021 году достиг рекордно высокого значения - более 390 млрд рублей, сообщает Knight Frank. Это на 52% больше результата 2020 года и на 49% превышает уровень "допандемийного" 2019 года.

Объем вложений в площадки под девелопмент увеличился в четыре раза по сравнению с 2019 годом и вдвое по сравнению с 2020 годом, составив более 257 млрд рублей. Такой стремительный рост в сегменте был обусловлен особенностью, ранее в меньшем объеме наблюдавшейся на рынке, - девелоперы не только покупают площадки для самостоятельного строительства объектов, но и перепродают права на застройку другим игрокам рынка (частично или полностью).

На долю площадок под девелопмент пришлось 65% инвестиционного спроса против 49% годом ранее. Ликвидных земельных участков в столице становится все меньше. Поэтому спрос смещается из Москвы в Санкт-Петербург.

Второе место с долей в 14% занимают объекты складской и логистической недвижимости. Складской сегмент по объему вложений по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 10 раз. В то же время по сравнению с докризисным 2019 годом показатели объемов вложений в офисную недвижимость снизились на 40%, торговую на 71%, гостиничную на 53%.