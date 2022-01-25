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25.01.2022 22:46
Рубрика: Власть

Исаев: Госдума продолжит реализацию Народной программы

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
На прошлой неделе началась весенняя сессия Государственной Думы. Безусловно, в эту сессию мы продолжим реализацию Народной программы, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы в 2021 году.

В центре нашего внимания останется поддержка семей с детьми. Мы планируем принять закон о бесплатном пребывании родителей с ребенком-инвалидом в стационаре в период госпитализации. Напомню, что сейчас такое право возникает только, если возраст детей не превышает четырех лет. Также мы намерены распространить право использования материнского капитала на отцов-одиночек и разрешить направлять его на оплату частных детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

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Еще одна важная тема - защита детей, получающих пенсию по потере кормильца. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся сразу два законопроекта на эту тему. Один из них позволяет выпускникам школ, имеющим право на получение пенсии после зачисления в вуз или колледж, не терять ее в период подготовки к поступлению в новое учебное заведение. Другой законопроект обеспечивает выплату молодым людям пенсии по потере кормильца при подработке в каникулярное время.

Добавлю, что в весеннюю сессию должен быть принят закон о статусе многодетной семьи. Сегодня практически во всех субъектах Федерации существуют региональные законы, которые определяют критерии многодетности и меры поддержки соответствующих семей, но зачастую эти законы сильно отличаются. Новый документ введет единые правила на территории всей страны, чтобы многодетные семьи не теряли свой статус и поддержку при переезде из одного региона в другой.

Кроме того, мы будем вносить изменения в трудовое законодательство. В первую очередь надо усовершенствовать систему оплаты труда работников и усилить ответственность руководителей предприятий за несоблюдение правил техники безопасности. Также в течение весенней сессии будет готовиться новая редакция закона о занятости населения.

Помимо этого, мы намерены принять целый ряд важных решений в сфере здравоохранения.

В апреле ожидается внесение правительственного законопроекта, который разрешает онлайн-продажу рецептурных лекарств. О необходимости принятия этого законопроекта мы говорили долгое время. Прежде всего он нужен тем, кто лечится амбулаторно и не может выйти из дома. Также он будет способствовать сдерживанию цен на лекарства, поскольку приведет к усилению конкуренции на рынке лекарственных препаратов.

Еще одно направление нашей работы - это развитие телемедицины. Очевидно, что мы должны увеличить количество дистанционных медосмотров граждан в нынешних непростых эпидемиологических условиях.

Серьезные новации коснутся налогового законодательства. В частности, предлагается создать единый налоговый счет для налогоплательщика, освободить от уплаты налога на прибыль сельские дома культуры, установить налоговые льготы для компаний, использующих отечественный софт и программное обеспечение.

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Также должен быть принят закон, по которому предупреждение станет единственным наказанием для НКО, малых и средних предпринимателей за первое административное правонарушение, не причинившее вреда здоровью и жизни людей. Других санкций применяться не будет.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется усилить ответственность за подделку протоколов общих собраний жильцов и создать механизм, который не позволит владельцам коммунальной инфраструктуры необоснованно завышать тарифы.

Наконец, мы все ждем Послания президента Федеральному Собранию. Поставленные в нем задачи будут реализовываться нами в первоочередном порядке.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева

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