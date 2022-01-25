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25.01.2022 15:52
Рубрика: Происшествия

Исполнилось 102 года со дня начала эпохи расказачивания в СССР

Текст: Владимир Емельяненко
По разным оценкам историков РАН и русского зарубежья, в годы гражданской войны 1918-1922 годов погибли от 600 тысяч до 2 миллионов казаков. Более 500 тысяч эмигрировали. Такую статистику привела научно-практическая конференция "Живы вопреки. Казачья Голгофа".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Событие было приурочено к 102-летию выхода циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП (б) от 24 января 1919 года. Его требование - репрессии по отношению к казакам, выступившим против большевизма. "…Признать единственно правильной беспощадную борьбу с верхами казачества, путем поголовного их истребления", - говорилось в письме.

Фото: Wikimedia.org
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- История расставила акценты - это был госпереворот, а казаки оставались щитом государства, - говорит председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. - Растерянность казаков объяснялась тем, что они, как часть служилого народа, не поняли, что не нужны новой религии - большевизму. Они ее конкуренты, что доказала еще Великая французская революция. Она тоже уничтожала государевых людей и христианство. Кстати, как и сегодня, неореволюционеры и радикалы исподтишка размывают религиозные ценности. Хитрость дьявола в ХХI веке в том и есть, что его как бы нет, хотя он, ни много ни мало, хочет выдать себя на нового мессию.

У возрождаемого после 1991 года казачества, по мнению митрополита Кирилла, есть новая миссия и вызов - сохранять и развивать традиционные ценности и устои, которые уберегут людей от потрясений. Самокритичность конференции в том и была, что казачьи общественные центры и организации говорили о том, что поиски своего места в современном гражданском устройстве затягиваются.

- Казачество вернулось после 1991 года, но это не его победа, а по большей части опять государства, - считает доцент кафедры истории России Кубанского ГУ Владимир Громов. - Казачеству нужна культурная реабилитация и сохранение самосознания, но ему мешают разобщенность и медлительность исторического просвещения, как казаков, так и общества. Большая часть казаков остается потребителями культуры, а не ее носителями, как это было и должно быть. А внешняя оболочка без внутреннего содержания неустойчива. Поэтому надо наращивать культурное образование.

Инструменты роста, как отметили участники конференции, есть - кадетские корпуса, казачьи учебные заведения, казачьи центры и поселения, но "они разрозненны на новых гражданских платформах и в меняющихся технологиях коммуникаций".

- Нужно отстраивать систему возрождения казачества, - признал ректор Московского государственного университета технологий управления имени К. Г. Разумовского Сергей Чеботарев. - И тут через создаваемую систему казачьего образования нужна ее встроенность во все сферы жизни. Как было до революции, когда до 70% казачества было грамотным, а система подготовки офицерства для него была единой, что делало казаков опорой страны. Теперь иная задача: казачество, как опора образования и управления через создаваемое непрерывное казачье образование.

500 тысяч - казаков (возможно, более) в гражданскую войну 1918-1922 годов были вынуждены эмигрировать из России

Ставку казаки делают на систему "Академий государственной казачьей службы". Они уже есть в Горным университете в Екатеринбурге, Ростовском и Кубанском ГУ, создаются во Владивостоке, Омске, Хабаровске и в Крыму.

Только так после 70 лет забвения, раскола и эмиграции, считают казаки, можно найти свое место в обновляемом гражданском обществе.

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