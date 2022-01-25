Исследование: Американские полицейские редко получают тюремный срок за убийство

Обвиняемые в смертельных инцидентах офицеры американской полиции чрезвычайно редко оказываются на скамье подсудимых и еще реже получают реальные тюремные приговоры. Этот неприглядный факт из жизни Америки подтвердило опубликованное исследование Университета Боулинг-Грин в штате Огайо.

Согласно результатам научной работы, проведенной профессором криминальной юриспруденции Филиппом Стинсоном, за прошлый год лишь 21 полицейский в США был обвинен в убийстве при исполнении обязанностей (в 2020 году - таковых было 16). Чтобы понять много это или мало, достаточно привести общую цифру смертей от рук призванных "служить и защищать" офицеров.

Так, согласно ведущейся последние семь лет газетой The Washington Post статистике, в среднем от полицейских пуль гибнет от 900 до 1000 с лишним граждан в год. Согласно выводам Стинсона, только в двух процентах подобных случаев американское правосудие усматривает вину сотрудников полиции. Все остальные инциденты, закончившиеся смертью для повстречавших правоохранителей американских граждан, в ходе внутренних расследований и прокурорских проверок признаются легитимными и не имеют уголовных последствий для полицейских.

По данным Mapping Police Violence, только в прошлом году в США от рук служителей закона погибли 1127 человек. При этом почти треть убитых оказались афроамериканцами при том, что их общая доля населении страны не превышает 13 процентов. Все попытки на законодательном уровне остановить "эпидемию полицейского насилия" - так текущее состояние дел в США охарактеризовала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси - заканчиваются безрезультатно.