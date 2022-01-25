Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США

Новейший истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец Carl Vinson ВМС США. Такую информацию распространила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.
Отмечается, что инцидент произошел 24 января в Южно-Китайском море во время проведения плановых полетов, передает РИА Новости.
Пилоту удалось катапультироваться, он был спасен военным вертолетом. Его состояние оценивается как "стабильное".
В результате данного происшествия также пострадали семь моряков. Трое из них были доставлены в филиппинский госпиталь.