Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США

Новейший истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец Carl Vinson ВМС США. Такую информацию распространила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

Отмечается, что инцидент произошел 24 января в Южно-Китайском море во время проведения плановых полетов, передает РИА Новости.

Пилоту удалось катапультироваться, он был спасен военным вертолетом. Его состояние оценивается как "стабильное".

В результате данного происшествия также пострадали семь моряков. Трое из них были доставлены в филиппинский госпиталь.