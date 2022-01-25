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25.01.2022 01:22
Рубрика: В мире

Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США

Новейший истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец Carl Vinson ВМС США. Такую информацию распространила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика

Отмечается, что инцидент произошел 24 января в Южно-Китайском море во время проведения плановых полетов, передает РИА Новости.

Пилоту удалось катапультироваться, он был спасен военным вертолетом. Его состояние оценивается как "стабильное".

В результате данного происшествия также пострадали семь моряков. Трое из них были доставлены в филиппинский госпиталь.

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