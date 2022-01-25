Какой сегодня праздник. 25 января - День Генерального штаба Вооруженных сил РФ

В России ежегодно 25 января отмечается памятный День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Он был установлен указом министра обороны России Сергея Иванова в 2002 году.

Дата выбрана в связи с тем, что в 1763 году в этот день императрица Екатерина II своей резолюцией учредила Генеральный штаб - один из основных органов управления сухопутными военными силами, а впоследствии и военно-морским флотом. Тогда отмечалось, что Генеральный штаб создается из-за необоснованного раздувания штата генерал-квартирмейстеров во время Семилетней войны 1756-1763 годов, которое привело к неэффективному командованию частями. Генеральный штаб создавался по примеру армий других европейских стран. Отметим, что за более чем 250-летнюю историю неоднократно изменялись назначение, структура, местоположение, а также схема подчиненности штаба в общей системе высшего военного управления страны.

В РФ Генеральный штаб Вооруженных сил был создан указом президента Бориса Ельцина в 1992 году на базе ГШ ВС СССР. На сегодняшний день Генштаб является центральным органом военного управления Минобороны России и основным органом управления ВС РФ. С 2012 года его возглавляет первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. В состав Генштаба входят несколько управлений. Среди них - Главное оперативное управление, Главное разведывательное управление (ГРУ), Национальный центр управления обороной РФ, Восьмое управление (защита государственной тайны) и другие.

Согласно положению о Генштабе, которое в 2013 году утвердил Владимир Путин, полномочия ГШ охватывают вопросы обеспечения военной безопасности и обороны государства в целом и не ограничиваются рамками задач, стоящих непосредственно перед Вооруженными силами. В Генштабе разрабатывают планы стратегических операций, руководят деятельностью военных разведывательных органов, планируют мобилизационную подготовку и мобилизацию и др.

Кстати

Военная академия Генерального штаба (ВАГШ ВС РФ) является главным российским военно-учебным заведением и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения безопасности государства. Она была образована в 1832 году в Санкт-Петербурге и называлась тогда Императорской военной академией. Современное здание ВАГШ ВС РФ расположено в Москве на проспекте Вернадского.

В академии обучались более 600 Героев Советского Союза и России. За заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении ее обороноспособности и подготовке высококвалифицированных военных кадров академия награждена орденами Суворова I степени (1945), Ленина (1968), Красного Знамени (1986), Кутузова (2015) и девятью орденами иностранных государств.