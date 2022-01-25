Кардиолог объяснила, опасно ли резко бросать курить

Когда человек бросает курить, у него возникают неприятные ощущения вроде учащенного сердцебиения, потливости, бессонница. И многие опасаются за свое состояние, особенно при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой.

Врач-кардиолог Анна Кореневич, кандидат медицинских наук, в своем YouTube-канале разобрала эту ситуацию с медицинской точки зрения: однозначно, бросая курить человек выигрывает гораздо больше, особенно если у него уже есть проблемы с сердцем и с сосудами.

Откуда возникают неприятные симптомы при отказе от сигарет? По словам врача, никотин дает некое ощущение расслабления и защищенности: многие курят для того, чтобы снять нервное перенапряжение. Успокаивающий эффект от сигареты связан также с сосательным рефлексом, который остается с детства.

Как только человек бросает курить, он лишается привычного способа снятия тревоги. Поэтому ему нужно сосредоточиться на борьбе с внутренним напряжением, учиться расслабляться, переключаться. И важно понять причины стресса: иногда на помощь придет психотерапевт, который поможет проработать причины внутреннего напряжения.

- Если у вас есть сердечно-сосудистые проблемы, резко бросать курить можно и нужно. И та опасность, которая заключена в сигарете, она гораздо выше, чем дискомфорт при отказе от нее. Дискомфорт всегда можно убрать, - резюмировала специалист.