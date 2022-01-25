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25.01.2022 01:35
Рубрика: Власть

Крупные морские учения стартовали на Балтике

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
Балтийский флот вывел в море на учения 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Кроме того, в дальний морской поход отправились два корвета Балтфлота.

На Балтике начались крупные военно-морские учения. Они являются частью масштабных тренировок ВМФ, которые будут проводиться в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов.

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Учения пройдут в морях, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. Отдельные тренировки будут проводиться в Средиземном, Северном, Охотском морях, а также северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане. Всего в маневрах примет участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 самолетов и вертолетов, порядка тысячи единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Основная цель морских маневров на Балтике - тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, а также по противоминной подготовке. Все они будут вестись с выполнением практических боевых упражнений.

Как сообщили в Минобороны России, для отработки упражнений в море корабли объединятся в несколько тактических групп. В составе групп будут действовать тральщики, малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера.

Кроме того, из Балтийска в дальний поход вышли корветы Балтийского флота "Стойкий" и "Сообразительный". Корабли примут участие в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Кроме того, корветы обеспечат военно-морское присутствие и проведут демонстрацию Андреевского флага в различных районах Мирового океана. "Экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений", - отметили в минобороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот РГ-Видео

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