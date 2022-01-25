КС РФ разъяснил, как платить за нарушение сроков судопроизводства

Конституционный суд РФ обязал суды учитывать обстоятельства конкретного дела, решая вопрос о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Фемида больше не может ссылаться на то, что закон разрешает вести производство по уголовному делу как минимум четыре года, и отсчитывать этот срок каждый раз с момента подачи очередного заявления. Соответствующее решение публикует "Российская газета".

Бизнесмен Сергей Филиппов был под следствием более десяти лет. В вину ему вменялись махинации с земельными участниками. Учитывая проблемы, которые ему длительное время создавал неопределенный правовой статус, Филиппов обратился за компенсацией от государства: сначала спустя почти пять лет после возбуждения дела, потом - еще через полтора года. Но суды ему отказали, сославшись сначала на сложность дела, а затем на то, что с момента предыдущего обращения еще не прошло четыре года.

По мнению адвокатов, понимание четырехлетнего срока как минимально разумного фактически дает следственным органам мандат на бездействие. Судьи КС согласились, что такой подход противоречит Основному Закону страны, поскольку конституционное право граждан на судебную защиту - гарантия соблюдения всех остальных базовых прав гражданина. И принятое в законодательстве допущение о том, что в пределах четырех лет срок уголовного судопроизводства считается разумным, не подлежит применению при рассмотрении заявлений о присуждении компенсации, предъявленных после того, как этот срок уже единожды истек и был предметом судебной проверки.

- Чрезмерная отсрочка права на подачу нового (повторного) заявления означала бы необоснованное и несоразмерное ограничение возможности судебной защиты прав граждан, в том числе на компенсацию вреда, причиненного нарушением разумного срока уголовного преследования, препятствовала бы реализации задач судопроизводства, - указал КС РФ.

По словам адвоката, сторона заявителя полностью удовлетворена решением КС РФ.