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25.01.2022 03:40
Рубрика: Культура

Кто поедет на "Евровидение"

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Споры о том, кто будет представлять нашу страну на "Евровидении-2022", все жарче. За за кулисами концертов и телесъемок все чаще обсуждают Диану Анкудинову из Тольятти. Это ведь только кажется, что мы ее пока мало знаем.

Сама 18-летняя певица ни в каких спорах не участвует, зато выпустила новый альбом "Д.А.". И стремительно выиграла три престижных конкурса - второй сезон "Ты - супер!" на НТВ, Гран-при его суперсезона-2021, а затем и "Шоумаскогоон". Во всех голосовали и телезрители, переживая за Диану в соцсетях больше, чем за других. А значит, завоевывать симпатии телезрителей она уже научилась. И что тоже важно - не расслабляясь бороться за победу. Это тоже необходимо на "Евровидении". А то была у нас там несколько лет назад певица, которая забыла на сцене открыть рот - ну, и операторы это засняли: что поет не она, а ее бэк-вокалистки...

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Почему именно Анкудинова выиграла и о ней заговорили? Голос самобытный - низкое контральто. И обаяние, и сложная судьба - в три года девочку бросила мать, оставив ее на автобусной остановке, и она росла в детском доме, выучилась музыке... В диске "Д.А." много хороших песен: "Ночь", "Дудук", "Мой камин" - элементы этники, мощные распевы, хуковые припевы. Все это в формате "Евровидения". Но выборы конкурсанта еще впереди: в России много хороших исполнителей.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2022"

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