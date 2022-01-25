Кто поедет на "Евровидение"

Споры о том, кто будет представлять нашу страну на "Евровидении-2022", все жарче. За за кулисами концертов и телесъемок все чаще обсуждают Диану Анкудинову из Тольятти. Это ведь только кажется, что мы ее пока мало знаем.

Сама 18-летняя певица ни в каких спорах не участвует, зато выпустила новый альбом "Д.А.". И стремительно выиграла три престижных конкурса - второй сезон "Ты - супер!" на НТВ, Гран-при его суперсезона-2021, а затем и "Шоумаскогоон". Во всех голосовали и телезрители, переживая за Диану в соцсетях больше, чем за других. А значит, завоевывать симпатии телезрителей она уже научилась. И что тоже важно - не расслабляясь бороться за победу. Это тоже необходимо на "Евровидении". А то была у нас там несколько лет назад певица, которая забыла на сцене открыть рот - ну, и операторы это засняли: что поет не она, а ее бэк-вокалистки...

Почему именно Анкудинова выиграла и о ней заговорили? Голос самобытный - низкое контральто. И обаяние, и сложная судьба - в три года девочку бросила мать, оставив ее на автобусной остановке, и она росла в детском доме, выучилась музыке... В диске "Д.А." много хороших песен: "Ночь", "Дудук", "Мой камин" - элементы этники, мощные распевы, хуковые припевы. Все это в формате "Евровидения". Но выборы конкурсанта еще впереди: в России много хороших исполнителей.