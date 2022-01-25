Куда делись деньги, выделенные на речной транспорт

Задачи, предусмотренные стратегией развития внутреннего водного транспорта до 2030 года, пока не выполняются, констатировала Счетная палата (СП). Вместо роста объем речных грузоперевозок с 2018 по 2020 годы сократился на 8,4%. В Росморречфлоте говорят,что улучшаются качественные параметры внутренних водных путей.

Снижение объема перевозок по рекам в СП объясняют срывом проектов по строительству и реконструкции гидроузлов. Из-за обмеления рек современные крупные суда по Единой глубоководной системе европейской части страны, соединяющей Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря, зачастую пройти не могут. Потому на речной транспорт в стране приходится пока всего 2% общего грузооборота.

Стратегия водного транспорта еще до 2020 года предполагала строительство двух гидроузлов - Нижегородского на Волге и Багаевского на Дону. Но не построили. Проект по Нижегородскому гидроузлу не прошел госэкспертизу, госконтракт на его строительство расторгли, а компанию-проектировщика признали банкротом, отмечают в СП. На разработку проектной документации потратили около 1,2 млрд рублей, в федеральный бюджет вернули только 375 млн. По Багаевскому гидроузлу не выполнили в срок подготовительные работы, в результате проект подорожал почти на 8 млрд рублей.

В Росморречфлоте наличие проблем признают, но снижение грузооборота объясняют пандемией и конкуренцией с автомобильным и железнодорожным транспортом. Кроме того, как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, несмотря на недофинансирование, удалось увеличить на 465 км протяженность водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов. Специалисты пояснили, что проект строительства Нижегородского гидроузла на Волге свернули, так как его не поддержали региональные власти.

Грузооборот порекам упал на 8%, но из-за конкуренции с другим транспортом, говорят в Росморречфлоте

Вместо него теперь планируется реконструировать два шлюза Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Часть проектной документации, на разработку которой потратили около 530 млн рублей, актуализируют и используют для других проектов. Работы по двум гидроузлам планируется завершить в 2024 году. Строительство Багаевского гидроузла уже идет, сообщал в январе этого года в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Александр Пошивай.