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25.01.2022 01:20
Рубрика: Экономика

Куда делись деньги, выделенные на речной транспорт

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Задачи, предусмотренные стратегией развития внутреннего водного транспорта до 2030 года, пока не выполняются, констатировала Счетная палата (СП). Вместо роста объем речных грузоперевозок с 2018 по 2020 годы сократился на 8,4%. В Росморречфлоте говорят,что улучшаются качественные параметры внутренних водных путей.

Снижение объема перевозок по рекам в СП объясняют срывом проектов по строительству и реконструкции гидроузлов. Из-за обмеления рек современные крупные суда по Единой глубоководной системе европейской части страны, соединяющей Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря, зачастую пройти не могут. Потому на речной транспорт в стране приходится пока всего 2% общего грузооборота.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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Стратегия водного транспорта еще до 2020 года предполагала строительство двух гидроузлов - Нижегородского на Волге и Багаевского на Дону. Но не построили. Проект по Нижегородскому гидроузлу не прошел госэкспертизу, госконтракт на его строительство расторгли, а компанию-проектировщика признали банкротом, отмечают в СП. На разработку проектной документации потратили около 1,2 млрд рублей, в федеральный бюджет вернули только 375 млн. По Багаевскому гидроузлу не выполнили в срок подготовительные работы, в результате проект подорожал почти на 8 млрд рублей.

В Росморречфлоте наличие проблем признают, но снижение грузооборота объясняют пандемией и конкуренцией с автомобильным и железнодорожным транспортом. Кроме того, как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, несмотря на недофинансирование, удалось увеличить на 465 км протяженность водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов. Специалисты пояснили, что проект строительства Нижегородского гидроузла на Волге свернули, так как его не поддержали региональные власти.

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Вместо него теперь планируется реконструировать два шлюза Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Часть проектной документации, на разработку которой потратили около 530 млн рублей, актуализируют и используют для других проектов. Работы по двум гидроузлам планируется завершить в 2024 году. Строительство Багаевского гидроузла уже идет, сообщал в январе этого года в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

Экономика Транспорт Водный транспорт Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минтранс Росморречфлот

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