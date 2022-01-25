Куда делись деньги, выделенные на речной транспорт

Снижение объема перевозок по рекам в СП объясняют срывом проектов по строительству и реконструкции гидроузлов. Из-за обмеления рек современные крупные суда по Единой глубоководной системе европейской части страны, соединяющей Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря, зачастую пройти не могут. Потому на речной транспорт в стране приходится пока всего 2% общего грузооборота.
Стратегия водного транспорта еще до 2020 года предполагала строительство двух гидроузлов - Нижегородского на Волге и Багаевского на Дону. Но не построили. Проект по Нижегородскому гидроузлу не прошел госэкспертизу, госконтракт на его строительство расторгли, а компанию-проектировщика признали банкротом, отмечают в СП. На разработку проектной документации потратили около 1,2 млрд рублей, в федеральный бюджет вернули только 375 млн. По Багаевскому гидроузлу не выполнили в срок подготовительные работы, в результате проект подорожал почти на 8 млрд рублей.
В Росморречфлоте наличие проблем признают, но снижение грузооборота объясняют пандемией и конкуренцией с автомобильным и железнодорожным транспортом. Кроме того, как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, несмотря на недофинансирование, удалось увеличить на 465 км протяженность водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов. Специалисты пояснили, что проект строительства Нижегородского гидроузла на Волге свернули, так как его не поддержали региональные власти.
Вместо него теперь планируется реконструировать два шлюза Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Часть проектной документации, на разработку которой потратили около 530 млн рублей, актуализируют и используют для других проектов. Работы по двум гидроузлам планируется завершить в 2024 году. Строительство Багаевского гидроузла уже идет, сообщал в январе этого года в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Александр Пошивай.